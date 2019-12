Boliesquite: la nueva tendencia ¿qué es y por qué se hizo viral?

De los creadores de un tamal en un bolillo, ahora llega un esquite en un bolillo, ¿un poco extraño no?. Cómo sabemos México se caracteriza por su impresionante y rica gastronomía, cuando se trata de comida exótica la Ciudad de México no se queda atrás, los “chilangos” como son conocidos, no dejan de sorprender, sobre todo por esa aparente fascinación que tienen hacia el pan bolillo.

Desde hace muchísimos años los habitantes de la Ciudad de México se han caracterizado por su gran cariño y sus platillos que giran en torno a este tipo de pan, tal como la “Guajolota”, es decir un tamal hecho de masa, dentro de un pan de más masa.

EL NUEVO PLATILLO VIRAL

Sin embargo actualmente en redes sociales un nuevo platillo está arrasando luego que se se compartiera una foto y se hiciera olvidar una nueva creación, se trata de un “boliesquite”, pero ¿qué es esto o cómo funciona?.

Se trata de la fusión de un bolillo y un esquite, así como lo oyes, es un pan en cuyo interior se encuentran los granos del elote y todos los otros elementos que le dan es peculiar sabor a un delicioso esquite.

Sin embargo algo que dejó sorprendidos a miles de internautas es que este “boliesquite” no fue inventado en Ciudad de México o “chilangolandia”, sino más bien, fue hecho en un negocio de Ciudad Victoria, Tamaulipas que creó el “Bolitrole” o “Boliesquite”.

ESQUITE Y BOLILLO

Se trata de un esquite con sus singulares componentes como queso, mayonesa, mantequilla, limón, chile y por supuesto elote, pero todo esto dentro de un bolillo de pan.

Aunque todo podría parecer una broma, lo cierto es que se trata de un invento real, este delicioso manjar es vendido a los habitantes de la región de Tamaulipas, aunque ahora que se ha hecho viral no sería nada raro verlo en la Ciudad de México o en el resto del país.

No cabe duda que este, es un invento particular aunque es imposible no pensar en la destrucción del bolillo tras el caldo de los granos del elote; por otro lado también funciona como un buen método para cuidar el medio ambiente y así evitar el uso de desechables.

