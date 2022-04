Bodega Aurrerá detuvo a una clienta debido a su 'vientre abultado'

Una empresa de autoservicio detuvo a una clienta debido a su "vientre abultado"

Diversos usuarios han recurrido a las redes sociales para compartir las malas experiencias que han tenido en diferentes empresas y servicios, pero en esta ocasión una usuaria recurrió a Twitter para compartir a sus seguidores lo que ocurrió en Bodega Aurrerá, pues la detuvieron.

Los internautas utilizan Twitter y Facebook para compartir sus momentos bochornosos y no tan gratos, diversos usuarios también han opinado aquellos casos, pero recientemente una consumidora fue a comprar a aquella tienda de autoservicio y personal de seguridad la detuvo debido a su "vientre abultado".

Consumidora reveló lo que le pasó en empresa de autoservicio

La empresa lamentó lo ocurrido con la consumidora

La mujer comentó que el personal de seguridad la detuvo por su vientre abultado, pero la señora tomó con humor lo ocurrido y expresó: "Se pasan…me detuvieron los de seguridad en la suc centro zapatero Huinala porque me vieron con vientre abultado, imaginense si voy embarazada, no me dejan salir".

Tras la publicación de la usuaria, la respuesta de la sucursal no se hizo esperar, el Community Manager prometió revisar el caso a la mayor brevedad y le mencionaron a la consumidora que ellos están para apoyarla. Por otro lado, algunos internautas bromearon al respecto.

¿Cómo se llama la luchadora de Bodega Aurrera?

Personaje de la empresa

La cadena de supermercados presenta a Mama Lucha como una colorida luchadora que anuncia las ofertas de la tienda, pero hace algunos años dejó su papel de ama de casa para convertirse en una mujer con diferentes facetas.

Cabe mencionar que el ícono de la cadena de supermercados de Bodega Aurrerá fue creada por la agencia de publicidad Olabuenaga Chemistri, incluso ganó el premio internacional EFFIE de la publicidad, pero recientemente una consumidora compartió la experiencia que tuvo en una de las sucursales.

