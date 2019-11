Boda de kermés se vuelve VIRAL después de la sorprendente reacción de los niños

Boda de kermés se vuelve VIRAL después de la sorprendente reacción de los nilños

El término contraer nupcias es el resultado de contraer matrimonio (en pocas palabras te fregaste, ¡aaaah! ¡se crean!), a todas o más bien a la mayoría de las mujeres les hace muy feliz el hecho de pensar en uno de los días más felices de sus vidas al llegar al altar estando con su príncipe azul, casarse vivir felices por siempre y hasta que la muerte los separe.

Y vivieron felizmente casados.

Sin embargo, con los hombres es todo lo contrario, no es como que se les pregunte ¿que quieres ser de grande? y respondan con un rotundo, quiero llegar al altar y casarme con la mujer de mis sueños, y no decimos que este mal, al contrario debe ser muy padre, pero la mayoría de los caballeros les da mucho miedo dar ese paso y prefieren solo vivir en unión libre.

El día de hoy les traemos una historia sobre unos niños en una primaria. Quien no va a recordar esas kermés que hacían cuando había eventos en la primaria o secundaria, música, baile, comida y en especial había un puesto que no a todos les gustaba ya que era "el registro civil", tenias de dos o te casamos por simple gusto o por que te obligaban y ahí ibas a hacer el ridpiculo.

En las imágenes del día de hoy te mostraremos a una niña sumamente feliz mientras se casa en una kermés escolar, en contraste con el llanto del "novio", se volvió tendencia en redes sociales y en especial en Facebook que fue donde compartieron la historia.

Se trata de alumnos de una escuela primaria que participan en una de las actividades de la kermés como parte de los festejos por la Revolución Mexicana.

Las fotografías pudieron haber pasado desapercibidas de no ser por el rostro de la niña quien no esconde su alegría al contraer nupcias con su compañero de clases. El pequeño no puede dejar de llorar durante la ceremonia lo que de inmediato dio pie a miles de comentarios en redes sociales.

La publicación original cuenta con más de18 mil comentarios y casi 12 mil reacciones y más de 67 mil veces compartida en redes sociales. La mayoría de los comentarios se enfocan en relación a que estos dos pequeños representan, ya que en la actualidad las parejas presentan este tipo de situaciones.

