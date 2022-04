Bichectomía estuvo a punto de matar a una mujer ¿Qué le pasó? Foto: TikTok babyangiepaez

Bichectomía pudo haber causado la muerte de una joven mujer que deseó verse más bella, pero cuya cirugía estética salió mal, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos qué esta es una las cirugías más populares en los últimos tiempos, pero también se considera como una de las más peligrosas.

Mujer que pudo haber muerto por una bichectomía

Angie Páez. Foto: TikTok babyangiepaez

Fue la usuaria babyangiepaez de TikTok quien dio a conocer la triste historia que vivió luego de someterse a una operación para adelgazar su rostro, ella aseguró en tres videos que luego de haberse operado tuvo una infección que la pudo haber matado.

De acuerdo con lo que cuenta Angie Páez tuvo que recurrir a última instancia con un cirujano maxilofacial, quien al verla le comentó que si hubiera dejado pasar un día más con la terrible infección que tenía pudo haber perdido la vida, ya que esta se hubiera extendido hacia el cuello y el ojo.

Cabe mencionar que la mujer tuvo que ser sometida a un drenaje para sacar la sangre y el pus acumuladas, algo que le hicieron en varias ocasiones hasta que finalmente la herida sanó, pero tras esto hubo mucho sufrimiento, pues estuvo mal desde que la operaron, el 30 de octubre de 2020 y fue hasta el 22 de diciembre de ese año que por fin vio mejoría, incluso confesó que le prometió a Dios nunca volverse a someter a otra cirugía como esta.

¿Por qué se complicó su cirugía estética?

Angie Páez. Foto: TikTok babyangiepaez

Al comienzo la tiktoker dijo que pensó que la infección había comenzado luego de que se expuso al sereno a un día de haber sido operada, pero al final supo por el cirujano maxilofacial que fue porque no usó la faja, ya que ese espacio al estar vacío por el retiro de grasa se comenzó a llenar de sangre y pus, algo que quien la operó no le comentó, ya que incluso le dijo que no era necesario que la usara.

