“Bestia” golpea brutalmente a una mujer después de “nalguearla”

El pasado 17 de enero una mujer fue violentada primero por un hombre que la acosó, le dio nalgadas y después de “clavó” un gancho con puño cerrado en las costillas aventándola al suelo porque ella se negó al abuso. Después la policía no la ayudó aún cuando ella quedó tendida en el piso.

La mujer quien dijo llamarse Cristina Martínez contó en una entrevista para El Universal, la cual retomó La Verdad Noticias, que desde temprana hora, el hombre empezó a molestar a los guardias de seguridad del condominio, quienes llamaron a la policía por la actitud violenta del señor, pero no actuaron.

Fue a las ocho de la mañana, cuando Cristina salió para mover su auto y dar paso para que el señor Leonardo “N” metiera el suyo, pero de la nada comenzó a insultarla y a grabarla con su celular.

La mujer en el suelo quejándose del dolor de los golpes.

Acción por la cual Cristina trató de evitarlo, caminando más rápido cuando de repente le dio una nalgada en la pompa derecha, y cuando esta se dio la vuelta y le reclamó ¿qué le pasa señor? a lo que el sujeto, identificado como Leonardo “N” le agarró los senos, empiezo a manotear y le golpeó con un puñetazo en la costilla izquierda para después aventarla.

Sus hijas y los guardias le ayudaron, así como los vecinos que se dieron cuenta, otros comenzaron grabaron algunos videos, incluido el que circula en redes sociales.

El señor Leonardo "N" fue detenido. Mientras, a Cristina la trasladaron al hospital Xoco donde le sacaron radiografías y determinaron que tenía lesiones menores que curaban en algunos días, ante las “minimizadas” acciones el Minsiterio Público (MP) indicó que no podían proceder contra él por el ataque, aunque si lo retuvieron 48 horas por abuso sexual.

Por su parte, Cristina pide a las autoridades a no minimizar la situación, porque teme que el señor Leonardo “N” continúe con las agresiones; refiere además, que las autoridades nunca la canalizaron a un área especial que atendiera casos de violencia de género.

“Ha tenido enfrentamientos con personas hombres, pero con ellos no se mete como lo hace conmigo. Yo estoy haciendo un trabajo que finalmente la gente decidió que yo me quedara, pero el hacer bien mi trabajo no le da el derecho a agredirme. Ya no tengo tranquilidad”.

