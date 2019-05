"Beso o patada" el nuevo reto viral que dejó sin testículo a un joven (VIDEO)

Beso o patada es el nuevo reto viral que está poniendo a los internautas de cabeza; es rico, pero peligroso. Mira el video.

Un joven se arriesgó a jugar este divertido pero peligroso reto viral, en el que desafortunadamente tuvo que ser intervenido de emergencia, pues debido a una fuerte pata en los testículos, perdió uno.

El reto viral consta en algo muy similar al 'piedra, papel o tijera'; de hecho así es como inicia y el premio o castigo, consiste en un beso o una patada en los 'bajos'. Prácticamente es aventarse un volado al aire en el que solo hay 50% de probabilidad de salir ganando y el otro 50% es el riesgo principal para salir lastimado, como éste joven.

Una de las jóvenes que jugó con el chico, practicaba karate y al perder, le dio una patada tan fuerte que el joven paró en un quirófano, pues acababa de perder un testículo.

"Lo que me pasó no me da vergüenza, ni tampoco me hace ser menos hombre. Mis genitales siguen normales, podré tener hijos y relaciones con normalidad".