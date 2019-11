Bebita baila con su papá 'y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi'... VIDEO VIRAL

VIDEO VIRAL: Bebita baila con su papá "y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi"...

Un video de tan solo 22 segundos se ha vuelto viral ya que deja ver a un tierno padre bailando con su bebita de aproximadamente tres años de edad la canción "Te Vi" de Piso 21.

En la grabación se observa a una bebé encima de una mesa de cocina bailando con su padre al ritmo de la canción del género reggaeton pero lo que más fascino a los internautas fue el rostro de gran felicidad de la menor de edad así como sus pasos demostrando que en unos años será toda una profesional del baile.

Los comentarios no se hicieron esperar ya que decenas de personas afirmaban que no era agradable ver a una niña bailando reggaeton sin embargo fueron más los comentarios positivos que decían que fue un hermoso momento padre e hija y que estos instantes se deben valorar más que nada en el munto.

Esto fue lo que los internautas dijeron:

"Afortunados los padres que tienen esa oportunidad de vivir eso con sus hijas".

"Tantas mujeres actuales despreciando esto y yo siendo lo que más deseo un marido e hijos con una relación sana"

"Cuánto hubiera querido pasar momentos así con mi papá"

"No me canso de ver el video, me encanta"

