Bebé se viraliza por no poder resistirse a bailar al escuchar a Daddy Yankee

El baile del bebé ha cautivado a todos los usuarios de las redes sociales.

Una mujer de origen italiano que responde al nombre de Lucilla se hizo viral en redes sociales por presumir a su bebé bailando al ritmo de las canciones de Daddy Yankee. Es así como el pequeño demuestra que ni las nuevas generaciones pueden resistirse al impacto del “reggaetón viejito”.

A través de su cuenta de TikTok, la joven mujer mostró el momento exacto en el que su hijo comienza a bailar cuando escucha ‘Shaky Shaky’, canción que el reggaetonero puertorriqueño estrenó en 2016 como sencillo promocional del álbum ‘El Disco Duro’ y que se ha convertido en uno de los hits más representativos de su carrera musical.

Un bebé cautiva al Internet con baile al ritmo de Daddy Yankee ���� pic.twitter.com/MqeBD8WyuP — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) April 14, 2022

El video original no pasó desapercibido para los cibernautas, pues hasta el momento ha logrado superar las 6.6 millones de reproducciones y los 477.6 likes, además de que en la sección de comentarios es posible leer cientos de halagos hacia el bebé y el flow que posee a su corta edad.

Se retira de la música tras 30 años de carrera

Hace un par de semanas te dimos a conocer que el reggaetonero puertorriqueño anunciaba su retiro musical a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram, en el cual agradecía a sus fans todo el cariño recibido a lo largo de las últimas tres décadas y al mismo tiempo revelaba la llegada de un último disco titulado ‘Legendaddy’.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora, voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado… Me retiro con el mayor de los agradecimientos, los amo con mi vida; cambio y fuera”, fue el mensaje que Daddy Yankee compartió en Instagram.

¿Cuándo viene Daddy Yankee a México 2022?

El puertorriqueño pone fin a su carrera musical con una gira de conciertos por toda Latinoamérica.

Daddy Yankee anunció la llegada de ‘La Última Vuelta World Tour’ en México y otros países de Latinoamérica. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el reggaetonero se presentará a finales de noviembre y principios de diciembre en Rosarito, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, CDMX, Veracruz y Cancún.

