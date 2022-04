Bébe de 17 días fue salvado por una operadora telefónica

Se ha compartido el video del momento en el que un bebé de sólo 17 días de nacido es reanimado por una operadora del servicio de emergencias médicas, cuando llegó el pequeño había dejado de respirar.

El video de las cámaras de seguridad muestran cómo la auxiliar, Alma Cristal Barraza, se acerca a los padres y toma al bebé para practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar con la manos, unos momentos después el niño recuperó sus signos vitales.

Fue a través de una cuenta de instagram que fue compartido el video donde la trabajadora le salva la vida al pequeño, quien después de ser reanimado fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Argentina.

Las autoridades de Mar del Plata, que es provincia de Buenos Aires, en Argentina, informaron que el bebé de 17 días de nacido, se encontraba recuperándose de manera favorable, Alma ha respondido que le da gusto saber que el pequeño está bien, agregó:

“Hice lo que me salió hacer, no sé si bien, mal o perfecto, me sentí realmente aliviada por haber podido ayudarlo”