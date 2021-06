Bebé compró actualización de Tesla por 8.400 euros para su madre

¿Cómo sucedió que un Bebé compró actualización de Tesla por 8.400 euros? La madre cuenta que ella se encontraba en la cocina mientras el pequeño estaba jugando con el iPad en el que se encontraba la aplicación de Tesla.

La historia se viralizó cuando la mamá publicó en TikTok los detalles de cómo su hijo de 10 meses de edad gastó la cantidad de 8.400 euros.

La mujer continuó narrando la historia. Se encontraba cocinando mientras dejó distraído al pequeño con su iPad pero tras unos toques en la pantalla, el Bebé compró actualización de Tesla por 8.400 euros, cuando ingresó a la app.

Actualización para auto tesla, un modelo de lujo

La madre dijo que no se puede hacer el reembolso por la atualizacion.

La actualización que el menor compró es por un "paquete completo de conducción autónoma" para el Modelo X de Tesla de la marca, propiedad de Elon Musk.

Pero la mayor sorpresa llegó cuando recibió los extractos del banco con los movimientos de su cuenta, entre los que se encontraba un gran desembolso en la aplicación de Tesla. La situación era que no se podía devolver o cancelar la compra, ya que un reembolso sólo estaba disponible en las primeras 48 horas desde la compra.

Bebé compró actualización de Tesla, reacción en redes

Las redes sociales reaccionaron sobre el hecho de que un bebé gastó por error unos 8.400 euros.

Luego que la mujer compartiera su experiencia en TikTok, las reacciones no se han hecho esperar. Hasta el momento la publicación superó los 1.9 millones de reproducciones y es que en el video la mujer reafirma que su su bebé quien hizo la compra, ante la incredulidad de sus seguidores.

Y como hay quienes no creen que el Bebé compró actualización de Tesla dijo: "No es una mentira; la gente sigue diciendo que es una mentira y que el banco me lo habría notificado, pero nuestro banco está conectado a la aplicación".

