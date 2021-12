Batean a joven que vestido de Spider-Man declara su amor a una chica | Batean a joven que vestido de Spider-Man declara su amor a una chica

El personaje de Spider-Man ha estado causando mucha polémica en las últimas semanas de este 2021 y ahora se ha dado a conocer que un joven se quitó la máscara y de frente le preguntó a su crush si quería andar con él y la respuesta no era lo que esperaba.

Resulta que a manera de respuesta y buscando que le dieran el sí, el protagonista le dijo que quería ser su Spider-Man, pero su intento no logró una respuesta afortunada.

Tal parece que el Spider-Man intentó conquistar a su Spider-Chica, aunque lo único que recibió fue el rechazo de la mujer que lo trae cacheteando las banquetas, pues se sentía presionada por la situación.

Spider-Man es bateado por una chica

“No, no tuviste que hacer esto, la verdad es que no me parece, qué vergüenza, mira como toda la gente está amontonada mirando”, mencionó la chica.

Por si fuera poco su intento, el Spider-Man de la vida real intentó convencerla señalando el cartel y diciéndole que eran ellos contra todo el mundo. Sin embargo, la respuesta fue muy clara y disculpándose por no corresponderle, su Mary Jane Watson se alejó entre las personas.

Declaración crea debate entre internautas

El video de dicho suceso apareció en el internet, por lo que han surgido toda clase de comentarios sobre este Spider-Man con el corazón roto.

Por un lado están los que consideraron que no debieron batearlo de esa manera porque lo dejaron peor que pelear contra los Seis Siniestros, pero también aparecieron los que defendieron a la chica, mencionando la presión social que implica declararse de esa manera, en público.

Cabe destacar que de cualquier manera, lo que sí nos queda muy claro es que no se veía una escena así de triste desde la muerte de Gwen Stacy en la gran pantalla y es que el bateo del Spider-Man ha quedado grabado para las redes.

