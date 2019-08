Ballena protegió a bióloga marina que estaba a punto de ser devorada por tiburón (VIDEO VIRAL)

Nan Hauser es una bióloga marina y ha dedicado los últimos 28 años de su vida a estudiar a las ballenas salvajes, pero ahora puede decir tranquilamente que uno de estos cetáceos la salvó de convertirse en la presa de un enorme tiburón.

Salvada por una ballena salvaje.

Ballena protegió a bióloga marina que estaba a punto de ser devorada por tiburón (VIDEO VIRAL)

El año pasado en el mes de octubre, Hauser buceó cerca de las islas Cook, con un equipo de filmación que quería grabarla junto a unas ballenas, sin imaginarse la insólita escena que estaba a punto suceder.

De una manera extraña y persistente, la ballena nadó hacia ella y comenzó a empujarla con su boca, como si intentara de ocultarla. “No dejaba de tocarme”, dijo la bióloga.

“Traté de alejarme una y otra vez, pero no me dejaba. Eventualmente, me sacó del agua con su aleta. Seguía poniendo su ojo junto a mí y no podía descifrar qué era lo que intentaba decirme”.

Solo duro como 10 minutos la interacción con la ballena pero la adrenalina fluía a mil en su cuerpo, la bióloga comenzó a pensar lo peor.

“Creí que el equipo de filmación iba a terminar grabando mi muerte. Uno solo de sus ‘coletazos’ y la presión rompería mis huesos”.

“Finalmente pude desviar mi atención de la ballena y vi algo que nadaba muy rápido cerca de nosotros mientras movía su aleta caudal de un lado a otro”, Hauser entendió que se trataba de una estrategia para alejar al tiburón.

“Las ballenas nadan moviendo sus colas de arriba abajo y fue cuando me percaté que se trataba de un tiburón tigre, uno de los más grandes que había visto en mi vida”.

En cuanto pudo saltó nuevamente a bordo de la embarcación y la ballena permaneció muy cerca para asegurarse de que la bióloga estuviera a salvo. “Solo atiné a llevarme las manos al rostro y comencé a llorar”.

Tal vez te interese: Como cuando te dan tu primer beso y te vuelves loco (VIDEO VIRAL)

Existen varios casos documentados de estas ballenas ayudando a otros animales, “Es una increíble cualidad la que tienen de arriesgarse para ayudar a alguien más”.

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos