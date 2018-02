¡Balas frías! El Ferras podría salir de prisión luego de nueve años.

Felipe Ferra Gómez mejor conocido como “El Ferras” debido lo viral que se convirtió luego de una entrevista cuando fue capturado. Luego de nueve años uno de los primeros hombres en convertirse en viral, "El Ferras" podría salir de prisión.

Felipe Ferra Gómez, "El Ferras", se hizo de fama en internet en el 2008 cuando fue detenido por asesinato por una entrevista que le hicieron cuando fue capturado, con la inolvidable frase “O la bebes o la derramas”. Fue Televisa Veracruz que lo entrevistó y que en esa ocasión se convirtió en un fenómeno viral por la forma peculiar que contó la manera que cometió un asesinato.

Ferra Gómez en el mes de septiembre de 2008 había asesinado a Martín Molina Rivas por lo que fue detenido. En la entrevista que le realizaron, “El Ferras” en ningún momento se dijo arrepentido por el acto cometido, justificando su acción porque la víctima según había amenazado a su familia y había intentado robarle 500 pesos y una cadena.

"Si está muerto, pues lo pago, ya qué: a dónde voy a ir, a dónde voy a correr... La neta sí lo hice, pero ya pasó. Me cacheteó, me pateó; le dije: loco, suave, güey. ¿Tú crees que soy pendejo?... El bato me tiro de piquetes, yo agarro mi fierro y me le voy: zaz, zaz, zaz. Ahora, la bebes o la derramas".