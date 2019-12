¿Ayuwoki eres tú? Alejandra Guzmán y los mejores MEMES de su “nuevo” rostro

¿Ayuwoki eres tu? Alejandra Guzmán y los mejores MEMES de su “nuevo” rostro

No cabe duda que Alejandra Guzmán es una talentosa cantante, quien cuenta con una enorme cantidad de seguidores, sin embargo, sus fans últimamente han incrementado y no precisamente por su impresionante voz sino por la forma en la que luce su rostro, es tanto el cariño que le tienen qué le han creado varios memes.

Me encantó Alejandra Guzmán como el Joker. pic.twitter.com/I7tgBA5bRi — Julio Santana (@juliopoliticas) 27 de noviembre de 2019

Y es que la cantante Alejandra Guzmán no deja de impactar en redes sociales, esto debido a cómo luce su rostro y lamentablemente en estos momentos no lo presume muy bello y cuidado, sino por el contrario lleno de cirugías que se han hecho notar.

LOS PRIMEROS MEMES DE ALEJANDRA GUZMÁN

Recordemos que en días pasados, Alejandra Guzmán “La Reina del Rock” de México, fue duramente criticada luego que se difundiera una foto donde aparecía presumiendo un nuevo tratamiento estético que se hizo en las cejas.

buenas noches solo a alejandra guzmán así es pic.twitter.com/nzjpw9jE2t — la chacalosa (@ErickRamses73) 16 de diciembre de 2019

Aquella fotografía desató toda una serie de memes, pues era inevitable pensar en los cambios físicos que había presentado su rostro.

Sin embargo todo parece indicar que a la cantante le encantaron los memes, pues ahora ha publicado una nueva fotografía que de nueva cuenta sorprendió a miles de internautas, pues Alejandra Guzmán apareció sin una gota de maquillaje, junto a su madre la actriz Silvia Pinal.

DE NUEVO SURGE OLA DE MEMES

El mundo: Ya se nos acabaron los memes ¿ahora de qué hablamos?



Alejandra Guzmán: pic.twitter.com/GHDn2b37rP — Wero Turlay™ ���� (@Wero_Turlay) 28 de noviembre de 2019

Cómo era de esperarse los internautas no dudaron en volver a comentar respecto a la apariencia de La Reina del rock, lamentablemente para ella los comentarios no fueron muy positivos, y de nuevo los memes no se hicieron esperar, incluso se ha dicho que en lo que va del año se ha sometido a impresionante cantidad de cirugías.

Por otra parte hubo internautas que mostraron su preocupación sobre Alejandra Guzmán y comentaron asegurando que si no se detenía y continuaba con este tipo de cirugías pronto sería demasiado tarde para su bello rostro.

Abro hilo de famosos que no envejecen NUNCA, comienzo yo:



Anne Hathaway pic.twitter.com/7CoWgFmQi6 — vínke (@dramasmentales) 13 de diciembre de 2019

