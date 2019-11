Ayudante de Elon Musk rompe cristal 'indestructible' en presentación de auto

Tesla llevó a cabo la presentación de lo más nuevo, la Cybertruck, una versión mejorada y un tanto futurista de una clásica pickup.

Elon Musk, -CEO de la compañía- mencionaba que una de las características más imponentes del nuevo vehículo, eran los vidrios indestructibles.

Sin embargo cometió un error que le valió un sin fin de burlas y memes en las redes sociales.

Tesla se hizo viral

Musk hizo hincapié en que el vidrio de las ventanas y el parabrisas era prácticamente indestructible: "este cristal es capaz de resistirlo todo, no hay nada que se le parezca", y sin embargo, unos minutos más adelante, tendría que tragarse sus palabras.

Para comprobar al público que asistió a la presentación lo que estaba afirmando, pidió a uno de sus colaboradores que pasara al escenario y, armándolo con unas esferas de metal, pidió que las arrojara con fuerza al vehículo, para probar que estas no lograrían romper el cristal.

El hombre hizo lo que le pidieron, pero al lanzar la primer bola contra la ventanilla delantera ésta rompió el cristal inmediatamente, despertando la risa del público. A Musk no le quedó más que decir que "quizá había sido demasiado fuerte", y pidió a su ayudante que arrojara la segunda esfera esta vez contra la ventanilla trasera, y claro, también se rompió en el acto.

El cristal de #Cybertruck es más sensible a los golpes que un iPhone pic.twitter.com/7wtaj4Q1YA — ovetus ✈ (@ovetus09) 22 de noviembre de 2019

Elon Musk no pudo más que justificar "bueno, no lo atravesó". El video de la fallida presentación ya dio la vuelta al mundo y claro, los memes y las burlas no se hicieron esperar.

