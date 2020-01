Avicii fue asesinado: revela tenebroso hilo VIRAL de Twitter

Avicii fue uno de los DJ’s más populares de esta generación, por lo que su muerte causó un gran dolor en todos sus fans alrededor del mundo, pues nadie esperaba que se suicidara a tan corta edad y con una increíble carrera por delante.

Como podemos recordar, hace unas semanas, su canción Wake Me Up fue votada como la mejor de la década, por lo que se probó que aunque ya no se encuentra en este mundo, su presencia se mantiene fuerte.

Ahora, otra de sus canciones se ha hecho viral después de que un grupo de fans descubrió espeluznantes detalles que revelan que el famoso cantante pudo haber sido asesinado y su muerte fue encubierta como un suicidio.

Avicii expuso a pizzagate

Hace unas horas, el famoso cantante se volvió viral en twitter, cuando un usuario abrió un hilo dando inéditos detalles sobre la canción ‘For a better day’ donde supuestamente el famoso dj sueco expuso a la organización pedófila entre los famosos más grandes de Hollywood.

A casi 4 años del lanzamiento de for a better day, el usuario Miki González, quien recientemente también hizo viral la relación y exposición de Justin Bieber en su nuevo video ‘Yummy’ decidió sacar a relucir la verdad de una vez por todas.

Con una serie de fotografías y clips del video, Miki González explicó con lujo de detalle cada secuencia del video, donde expresaba los hechos, ya que incluso se presume que al igual que Justin Bieber, Avicii también fue abusado.

Avicii fue silenciado por exponer la pedofilia

En algunas secuencias del hilo que ya es viral en twitter, se menciona que en las escenas donde hombres con apariencia poderosa tienen un camión lleno de mercancía, donde después se revela que son niños, es una clara referencia a los implicados en estos abusos.

Asimismo, los dos niños que aparecen el video se tratan de Avicii y otra mujer aun desconocida, por lo que al tener una referencia bastante obvia, el famoso DJ fue silenciado, poniendo como pretexto su suicidio, aunque se presume que fue asesinado por exponer los atroces crímenes de ‘Pizzagate’ que ya son tendencia mundial y solo es cuestión de tiempo para que los culpables caigan.

[ABRO HILO] Después de que les hable del caso de Justin, voy a mostrarles el caso de Avicii, otro famoso que fue ''silenciado'' por hablar sobre la misma red de pedofili4 que bieber (pizzagate), su muerte la hicieron pasar por un suicidio, pero no fue así+ pic.twitter.com/peeIC4BYxe — Miki Gonzalez (@MikiGonzalez15) January 16, 2020

