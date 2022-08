Aumenta la amenaza OVNI, la revelación de estos se viraliza y cunde el pánico

La Verdad Noticias ha informado sobre reciente avistamientos de objetos voladores y tras la adición a la Ley de autorización de las agencias de inteligencia del país, el Congreso de Estados Unidos anunció que no todo los fenómenos aéreos no identificados son fabricaciones de la ingeniería humana, por lo que el tema de la amenaza OVNI se viralizó en redes.

Para dar contexto se debe saber que desde el Capitolio en Washington DC, el Congreso de los EEUU afirmó que gran parte de los objetos no identificados por autoridades norteamericanas, agencias de investigación y fuerzas militares, no son creaciones de la humanidad.

“Los objetos temporales no atribuidos, o aquellos que se identifiquen positivamente como hechos por el hombre después del análisis, se pasarán a las oficinas correspondientes y no deben ser considerados bajo la definición como fenómeno aeroespacial-submarino no identificado”, agregó el documento.

Amenaza OVNI incrementa

Los riesgos de dominios cruzados para la seguridad nacional de EEUU crecen, junto con la amenaza OVNI.

En el documento, que básicamente detalla el presupuesto que rige los servicios clandestinos y controla las agencias encubiertas de inteligencia en el país, la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense concluyeron que “los riesgos transmedios de dominios cruzados para la seguridad nacional de los Estados Unidos están creciendo exponencialmente”.

Es así, que con la creciente actividad OVNI, el Congreso remarcó la distinción entre los objetos aéreos no identificados creados por el hombre y los que no responden a la ingeniería humana.

Para dejar claro, la “transmedia de dominios cruzados”, que define el gobierno estadounidense es aquella que se mueve del agua al aire y a su vez al espacio exterior de maneras todavía no comprendidas.

Es así que el nuevo presupuesto autorizado para los servicios de inteligencia obliga al Departamento de Defensa de los Estados Unidos (el Pentágono) a conducir sus líneas de investigación sobre dichos casos que no puedan ser identificados.

Pentágono y la amenaza OVNI

La capacidad del Gobierno de EEUU para explicar los OVNI en su espacio aereo han sido superada.

El Pentágono informó en julio que creará la Oficina de Resolución de anomalías de todos los dominios (AARO), para encargarse de investigar el potencial de estos objetos no identificados para representar una amenaza a la seguridad nacional.

La amenaza OVNI es tal, que el 17 de mayo se celebró la primera audiencia sobre OVNIs en el Congreso de Washington, donde altos funcionarios de Inteligencia y Defensa aceptaron que la capacidad del Gobierno estadounidense para explicar el origen de los eventos oficialmente abordados como “Fenómenos Aéreos No Identificados”, (UAPs), ha sido rebasada.

El Pentágono presentó vídeos inéditos donde se observan múltiples objetos aéreos no identificados sobrevolar los cielos del país.

En medio de la creciente amenaza OVNI, está claro que los legisladores norteamericano conocen información clasificada y secreta, así como cosas que el grueso de la sociedad y del mundo no conoce, por lo que sus recientes declaraciones emitidas por el Congreso norteamericano sorprendieron.

“Cuesta la credulidad creer que los legisladores incluirían un lenguaje tan extraordinario en la legislación pública sin evidencia convincente”, explicó Marik von Rennenkampff, exfuncionario de Defensa durante la administración de Obama, en relación a los términos “extraterrestres” e “Interdimensionales” que emplearon varios funcionarios públicos.

Esto cuando explicaron y dieron respuesta sobre la amenaza OVNI que cada vez es más presente pero muy poco estudiado a nivel mundial.

