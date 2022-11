Audio del chatarrero en inglés se viraliza

Casi todo el mundo en la Ciudad de México, y fuera de ella, reconoce el típico audio de "Se comparan colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que venda", el cual recorre las calles y se ha ganado su lugar como un peculiar símbolo de la cultura mexicana.

Pero ahora, ya sea por la gentrificación, el aumento de angloparlantes en México o como una oportunidad de venta,,un usuario de internet sorprendió a miles, pues alguien adaptó dicho audio al inglés.

"We are buying mattresses, drums, refrigerators, stoves, washing machines, microwaves or some old iron that you are selling", se puede escuchar en el audio dicho por la voz de un hombre.

Audio de chatarrero se viraliza

“We are buying mattresses, drums, refrigerators” se puede escuchar en el vídeo compartido

Y aunque podría no llegar a ser una sorpresa, el audio rápidamente se viralizó, causando que miles de internautas lo tomaran con humor, reconociendo que en inglés el típico audio del chatarrero llega a tener un aire diferente.

Te puede Interesar: Joven intentan transportar las cenizas de su novio dentro un juguete sexual

¿Qué se puede llevar a un chatarrero?

Usuarios de redes sociales afirmaron que típico audio se escucha diferente en este idioma

La lista de objetos que se pueden vender para reciclar es larga, desde latas, motores, cables, herramientas. Aires acondicionados y la lista sigue y sigue. Pero si te interesa sacar unos pesos extras y tiene algo de fierro viejo arrumbado en la casa, en La Verdad Noticias te presentamos una lista de los metales que se pueden vender con el chatarrero:

Hierro

Acero

Aluminio

Cobre

Bronce

Latón

Plomo

Los precios de cada metal pueden llegar a varias, y algunos como el bronce llegan a ser de los más cotizados, aunque igual hay que tomar en cuenta que si se planea vender estos metales, muchas veces estos serán comprados con simple chatarra.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram