Astuto mapache se roba la comida de dos gatos (VIDEO)

En redes sociales ha empezado a circular un video viral, cuyo protagonista se robó el corazón de los internautas, esto debido a su gran astucia para robarle comida a unos gatos, se trata de un tierno mapache, que hizo todo lo posible para alimentarse.

Este video viral fue captado en Alabama, Estados Unidos, y en la grabación se puede observar como un atrevido mapache roba la comida de dos gatitos quienes se encuentran comiendo sobre un piso de madera.

El mapache se robó la comida de gatos

En el video viral compartido en redes sociales se puede observar un pequeño plato de plástico, que en su interior tenías las croquetas de los felinos, el plato se encuentra sobre un piso de manera mientras que los dos pequeños gatos lo rodean e ingieren sus alimentos, hasta ahí todo parece normal, hasta que del suelo aparecen dos pequeñas patas.

Estas patas pertenecían nada más y nada menos que a un tierno mapache, que metía sus patas entre los espacios que hay entre las tablas. En la grabación se puede observar cómo este tierno animal va palpando la superficie mientras se desplaza de un lado a otro hasta finalmente dar con el alimento que se encontraba sobre el plato.

Una vez que este mapache encontró la comida no dudó en tomar un poco para luego llevárselo a su escondite, provocando así ternura a los internautas.

Sin embargo esto no fue lo único que logró conmover a los usuarios de redes sociales pues en el video viral se puede observar como mientras el mapache lleva a cabo el robo los gatos continúan bastante tranquilos, pues parece no importarles el tener que compartir su comida, ya que a pesar que se percatan de las manos del mapache no le toman mucha importancia y continúa alimentándose.

Más tarde este video viral fue compartido en redes sociales, donde rápidamente alcanzó gran popularidad haciendo reír y conmoviendo a los internautas.

Con información de RT.