Así luce a sus 18 años la más famosa quinceañera de México ¿recuerdan a Rubí? (VIDEO VIRAL)

Recordamos que todo México hace 3 años esperábamos con encías el mes de diciembre y no era por la navidad o los regalos ¡nooo! era por el día 26, la aclamada fiesta de Ruby Ibarra García y "sus quince años" en la comunidad de la Joya, donde hasta se hizo un evento en facebook y todo usuario de la red social quería asistir ya sea por ir a escuchar al grupo de "los cacachorros" de Juan Villareal o la ya famosa chiva de 10 mil pesos (en una de esas y te la podrías ganar).

Rubi y sus 18 primaveras.

Pues ahora que pasó de ser una niña a convertirse en una señorita, realmente ¿Qué fue de la vida de la famosa quinceañera mexicana Rubí Ibarra ? Por azares del destino y de las caprichosas redes sociales, la mexicana Rubí Ibarra se convirtió en la quinceañera más famosa del mundo. El día de ayer Rubi cumplió 18 años y alejada de la fama aún así no pierde sus sueños.

"Quiero seguir en la música, seguir cantando. Algún día componer mi propia música. Este sería un gran sueño que yo tengo, dar un mensaje positivo para todas las personas".

Fortalecida por la locura que vivió en diciembre de 2016, cuando la invitación por video a su fiesta de quince años en el diminuto poblado de La Joya se subió a Facebook y rápidamente se viralizó.

El día de la fiesta, miles de personas acudieron a la cita en un fenómeno sin precedentes y ajena por completo a la farándula, y la broma colectiva.

"No recuerdo mucho, solo que bailé el vals y la gente estaba muy feliz. Vi a mucha gente y me agobié".

Pero la fama se le acabo rápido y pese a que ella apareció varias veces más en televisión, hizo alguna campaña publicitaria y ha publicado varias canciones como "Contéstame" que hasta el momento tiene más de medio millón de reproducciones.

Le dijo a su madre que lo primero es estudiar, Rubí vive en Matehuala, el municipio más poblado de su zona de San Luis Potosí, donde tiene la escuela y este año espera terminar la preparatoria.

"Me he dedicado a estudiar, a prepararme porque para mí es lo principal e importante", dijo Ibarra, quien no por ello abandona su sueño artístico, con sus padres como representantes.

"Tenía un representante pero ya es cosa del pasado; mis padres se están haciendo cargo de todo lo que tiene que ver conmigo. En ellos confío".

Rubi Ibarra - Contestame (Video Oficial)

La fama también le trajo dolores de cabeza ya que en las redes la llenaron de bromas sobre su persona y los "troles" hicieron de las suyas. Aunque a juzgar por sus palabras, Rubí se tatuó en la piel el refrán "Lo que no mata te hace más fuerte".

A todos estos "troles", les dice: "Internet debería usarse para compartir cosas importantes y no para atacar a las demás personas".

Estos 18 años los cumplió en familia y a puerta cerrada. ("algo tranqui" igual siguen enfiestando a esta hora) ya en estos días, participará en una campaña en redes sociales de una marca de tequila.

Prefirió no dar ninguna pista de esta celebración ya que no se imagina otra vez una fiesta tipo proyecto x.

