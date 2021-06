Así luce Peter La Anguila tras casi una década de su video viral

En el año 2012, Pedro Dayán Millan, mejor conocido cómo “Peter La Anguila” se convirtió en una sensación de internet. Este joven de nacionalidad cubana logró el éxito en YouTube luego de publicar su video titulado “Es estilo de la Anguila”, el cual rápidamente alcanzó la fama con más de 50 millones de reproducciones, debido en parte al peculiar baile del cantante.

El éxito del joven fue tanto que pronto apareció no sólo en internet, sino también en programas de televisión, shows de música e incluso revistas, pero han pasado casi 10 años desde la publicación de este video viral y la vida del joven ha dado un giro radical.

De ser un fenómeno mundial ahora el joven vive “una vida normal” en Miami, es por ello que hemos decidido contarte que ha sido de su vida tras casi una década de su video viral.

Ahora el cantante tiene una “vida normal”

Primero veamos el cambio físico que está celebridad. Como recordarás, en su video Peter La Anguila lucía bastante delgado y alto, su estilo en entrevistas siempre fue un tanto informal. Lo cierto es que a pesar del tiempo transcurrido este joven no ha cambiado mucho, sigue siendo delgado y alto, aunque en una de las fotos recientes publicadas de él se le observa usando lentes, con una camisa y corbata, por lo que se presume que ahora su estilo es un poco más serio.

¿A que se dedica Peter La Anguila?

Luego del increíble éxito que tuvo el joven cantante intentó grabar otros videos, pero no tuvo tanta suerte en posicionar otras canciones por lo que el joven simplemente desapareció de internet.

Recientemente en una entrevista de televisión el joven reveló que ahora, con 27 años de edad vive como una persona “común” y está alejado del mundo del espectáculo. Pese al gran éxito que tuvo en algún momento, ahora se gana la vida como panadero en Miami, donde vive junto con su familia, pero aseguró que él no pierde la esperanza de volver a lanzar su carrera cómo cantante.

¿Qué le pasó a Peter la Anguila?

El cantante estuvo dos veces en prisión

Después del éxito obtenido y de no poder posicionar más canciones, el joven tuvo que “enfrentarse a la vida real”, y trabajar como cualquier otra persona. En la misma entrevista reveló que cayó en la depresión pues “ya no era tanto Peter La Anguila, sino que me tocaba trabajar”.

Luego que la fama del joven se acabara él estuvo envuelto en grandes escándalos incluso fue a la prisión en dos ocasiones. La primera vez que pisó la cárcel fue en el año 2015, cuando fue acusado por su pareja por violencia doméstica, dos años más tarde de nueva cuenta fue arrestado, ahora por posesión de cocaína.

Se informó a La Verdad Noticias que en el 2015 su pareja y la madre de sus dos hijos gemelos lo acusó de agresiones físicas en su contra. El joven corrió con suerte pues su esposa retiró las acusaciones, sin embargo el proceso penal continuó y él tuvo que pagar 5 mil dólares para salir de la cárcel.

Eso no fue todo, pues apenas 2 años después el cantante Peter La Anguila fue descubierto consumiendo cocaína mientras se encontraba dentro de su vehículo, autoridades le encontraron más un gramo de dicha sustancia por lo que lo arrestaron. Él se declaró culpable y fue sentenciado a 24 horas de libertad condicional, pero recibió una amenaza, asegurando que en caso de reincidencia entonces la sanción sería mucho más grave.

