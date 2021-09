Así fue creado el ‘pastel de chicharrones’ que se hizo viral

Los pasteles con forma de comida de todos los días se han vuelto una de las tendencias más virales y sorprendentemente deliciosas últimamente, pero lo que tenemos para compartir hoy va un paso más allá: un pastel con forma de chicharrones.

Leíste bien, un maestro pastelero llamado Iván Zavala creó un pastel que emula una bolsa de deliciosos chicharrones en forma de rueda que son del gusto de la gran mayoría de los mexicanos, en presentación dentro de una bolsa de plástico con limón y salsa picante.

La Verdad Noticias te comparte los detalles sobre este increíble pastel realista y su creador, un mexicano orgulloso de su trabajo.

El pastel de chicharrones de Iván Zavala

A través de su cuenta de Tik Tok, Iván Zavala Sugar Art, el artista repostero compartió un video de cómo se hizo el pastel que se volvió viral y hasta el momento el clip ya tiene más de 1.5 millones de reproducciones.

Los usuarios han respondido con sorpresa a esta creación, que mantiene el realismo necesario y que en fotografías puede engañar a cualquiera con ser una bolsa de frituras real.

¿De qué está hecho el pastel de chicharrones?

El creador y su deliciosa obra.

En Facebook, el repostero explicó que es un gran fan de los chicharrones con mucha salsa picante y limón, pero que su pastel en realidad sabe a chocolate y la salsa picante de su presentación está hecha a base de frutas.

“La verdad ya me había resignado a no hacer nada este año, pero me puse las pilas y logré terminar el pastel a tiempo. Soy muy muy fan de los chicharrones con muchísima salsa Valentina y limón”, explicó Zavala.

“Es un pastel de chocolate, los chicharrones son de chocolate blanco y algunos de fondant, la salsa Valentina es de frambuesa y la bolsa de almendra, ¿cómo te pareció este pastel?”, agregó.

Sin duda el pastel de chicharrones es una de las creaciones más curiosas que se han visto en Internet. ¿Cuál es tu pastel con forma de comida favorito?

