Así es como luce la montaña rusa más alta y rápida del mundo (VIDEO VIRAL)

La gran compañia Six Flags es uno de los parques de atracciones más importantes en la actualidad a nivel mundial, y prueba de ello es que no pierden el hilo y siempre están trabajando en nuevas propuestas para sus visitantes, y ahora nos sorprendieron con la noticia de que ya están trabajando en la montaña rusa que prometen ser la más alta, rapida y por si fuera poco la más grande, así es que los amantes de la adrenalina se llevaran el mejor sabor a boca y la mejor experiencia.

The Falcon’s Flight; la nueva montaña rusa de Six Flags.

La nueva montaña rusa será llamada The Falcon’s Flight, pero la mala noticia es que no estará en América (no pues así que chiste), será parte del primer parque de la empresa fuera de México, Estados Unidos y Canadá, se encontrará ubicado en el nuevo Six Flags Qiddiya, el cual abrirá en 2022 pero estará terminado en 2023, y estará en Arabia Saudita, indica Unocero.

Aunque faltan algunos años para ver esta montaña rusa en acción, Six Flags ha compartido un video donde podemos ver las subidas y bajadas que tendrá, velocidad máxima que alcanzará y lo grande que será esta hermosura de juego.

The Falcon’s Flight alcanzará una velocidad máxima de 250 km/h, por lo que superará los 240 km/h que alcanza la montaña rusa más rápida del mundo al día de hoy, y la cual es conocida como Formula Rossa, y está ubicada en el en Ferrari World de Abu Dhabi.

La montaña rusa esta inspirada en el halcón árabe y podremos ver que la cabeza del tren tiene una cabeza de halcón, además de que todo el recorrido será a través de unas montañas para simular el vuelo.

Una de las cosas que más llama la atención es que el vehículo tendrá un parabrisas para que el viento no pegue directamente en la cara de los usuarios, sobre todo cuando alcanza su máxima velocidad (¡no pues wow!).

La compañia de Six Flags mencionó que el parque tendrá una superficie de 32 hectáreas y contará con 28 atracciones, de hecho la compañía ya ha compartido varias fotografías de cómo lucirá cuando esté terminado.

