'Araña gigante hace vivir momento de terror a una joven, este es el video '

Como sabes hay quienes les tienen miedo a los insectos, y aunque hay muchos y te los puedes encontrar en cualquier parte, hay quienes tienen un miedo especial por las arañas gigantes, y ahora una joven que padeció de un encuentro con una de estas que la llenó de terror y todo quedó grabado en video, ¡tienes que verlo!

En La Verdad Noticias te revelamos que el miedo a los arácnidos se conoce como aracnofobia, y aunque no es usual, sí es una de las fobias más comunes.

Anteriormente te contamos que este insecto ¡aterrorizó! a una familia en Texas; sin embargo, ahora te mostraremos imágenes de otro que sacó el susto de su vida a una dama.

Los hechos ocurrieron en las afueras de un autoservicio de McDonald's en Laverton, Victoria, Australia, ahí estaban dentro de su auto, la camarera Saige Rushton con 18 años de edad, quien junto a otra mujer estaban pidiendo su café matutino cuando de pronto en la ventana frontal de su vehículo se apareció un arácnido enorme.

Al ver las mujeres a este insecto gigante, gritaron muy fuerte y también rieron, pues las tomó completamente por sorpresa, ante esto, Saige dijo:

"No me gustan nada las arañas y sólo gritaba, y luego me reía de lo ridículas que parecíamos.”