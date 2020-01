Aprovechan que el mundo se va a acabar por la tercera guerra mundial y se dan AMOR en la calle

El usuario de Facebook "Sonido Travieso" compartió en sus redes sociales una simpática y perturbadora fotografía de una parejita dandose amor en plenas calles de Naucalpan en el Estado de México, éstos demuestran que hay que aprovechar cada segundo antes que el mundo pueda acabar por la tercera guerra mundial.

La foto se compartió más de 470 veces y tuvo muchas reacciones de los internautas que quedaron asombrados con la fotografía de los 'calenturientos'.

En la instantanea se puede observar un estrecho callejón con escaleras y un hombre parado frente a una mujer que presuntamente es su pareja sentimental. Ella está sentada y le está practicando sex0 0r4l a la vista pública. Los hechos fueron captados en una fotografía lo cual hace pensar que tal vez fue planeado.

La imagen es realmente sospechosa y puede que todo sea una broma de los internautas que buscan crear controversia con la polémica imagen ya que a cualquier persona le causaría impacto o le alarmaría encontrar algo así por las calles, ya que ambos se muestran muy quitados de la pena.

Sin pudor ellos se demuestran el love en las calles de Naucalpan pero aquí abajo te dejamos la fotografía para que lo juzgues con tus propios ojos.

Sin esta imagen es real entonces podemos corroborar que no todo el mundo conoce el pudor y la verguenza ya que esta parejita no teme hacer el acto carnal frente a los demás. Bien podrían ir a un lugar más solitario como un domicilio particular, pero a ellos les gusta la exhibición, mientras tanto la foto sea real o no, ya se comenzó a divulgar en las redes sociales.

