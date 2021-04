April Fools' Day: 10 historias que parecen bromas pero no lo son

Hoy es el día de April Fools’ Day, el día en donde las bromas están de vuelta y algunas historias que parecen irreales en realidad son verdaderas, por muy increíbles que parezcan.

Esta celebración alrededor del mundo no fue realiza en al año pasado, pero este año se decidió regresarla es por eso que hoy La Verdad Noticas tiene un resumen de algunas de las historias más extrañas que se conocen hasta ahora alrededor del mundo con referencia a la celebración de este Día.

Cena lujosa en avión estacionado

Avión estacionado ofrece la mejor cena de tu vida.

La comida de avión puede no ser la idea de todos en una comida elegante, pero un servicio que ofrece exactamente eso en un avión estacionado se vende como pan caliente.

La aerolínea más grande de Japón, All Nippon Airways, comenzó a vender boletos para la cena en la pista, a 540 dólares por comida, esto comenzó el miércoles pasado y ya agregó más espacios para abril después de que se agotó el primer lote un éxito total.

Will.i.am de Black Eyed Peas lleva una excéntrica dieta

Will.i.am de Black Eyed Peas lleva una extraña dieta.

El juez de The Voice Will.i.am ha descrito su dieta como "liquitaria", diciendo que se niega a masticar comida los lunes. Dijo que desde Navidad solo come alimentos sólidos en ciertos días de la semana. Los otros días, sus comidas se mezclan y bebe jugo cada dos horas.

Peluquería ecológica busca evitar derrames petroleros

Peluquería ayudará a combatir los derrames petroleros.

Una peluquería ecológica planea usar el cabello de los clientes para ayudar a limpiar el océano. La propietaria del salón, Gemma Hill, que abrirá Luvely en el condado de Dalkeith, Midlothian, a finales de este mes.

Ella dijo: "El cabello no absorbe agua pero sí aceite". Después de un corte de pelo, se recogerán los mechones de los clientes y se utilizarán para hacer barreras para absorber los derrames de petróleo costeros.

Crean el primer robot en forma de lagarto

Estudiantes crean el primer robot con forma de lagarto.

Se ha construido un robot lagarto que puede trepar por las paredes como si fuera real. Un equipo de la Universidad de Sunshine Coast, Australia, creó el robot para estudiar los movimientos de los lagartos y lo que los hace tan eficientes.

La Reina Isabel y su caja de chocolates que no comparte con nadie

La Reina Isabel tiene un gusto exquisito en chocolates.

Por muy curioso que sea La Reina guarda una caja personal de golosinas de chocolate con ella, esto para que nadie más pueda comerlas, afirma en un nuevo documental de ITV.

Lady Pamela Hicks, prima segunda de la reina, reveló anteriormente el gusto por lo dulce de Su Majestad en su libro Mis años con la reina.

Virus misterioso vuelve a los osos amigables

Osos negros están en peligro por virus misterioso.

Un virus misterioso está afectando a los osos negros en Estados Unidos, lo que los hace más amigables de lo habitual con los humanos. Se ha estado extendiendo en los estados de Nevada y California.

En donde en un caso en particular se dió cuando un oso joven parecía totalmente cómodo con un grupo de personas, recogiendo una manzana y comiéndola en su patio trasero. Un hecho que sin duda este April Fools' Day no podiamos dejar pasar. Desafortunadamente, si no se trata, la rara condición puede ser mortal.

Poni entrega libros a domicilio durante pandemia

Curioso poni ofrece sus servicios al estilo cartero.

Un poni de rescate ha desempeñado un papel inusual durante el encierro por coronavirus: entregar a domicilio novelas a los miembros de un club de lectura.

Micky el pony ha estado brindando el servicio a los miembros del Grupo de Libros de Hullavington en Wiltshire para que puedan continuar conociéndose virtualmente.

Abi Eliot-Williams, cuya madre es Elizabeth Parry-Williams dirige el grupo de libros, se ofreció a ayudar después de que el grupo eligió leer un libro sobre bibliotecarios que entregan libros en caballos de carga.

Hombre de Nuevo México es víctima de miles de abejas

Hombre es salvado del ataque de miles de abejas.

La mayoría de la gente espera salir del supermercado con una ganga, pero un desafortunado hombre de Nuevo México encontró 15.000 abejas en su coche. Una broma de muy mal gusto al parecer.

El comprador, que había dejado la ventana bajada mientras recogía la compra, no notó el enjambre de abejas hasta que comenzó a alejarse. Afortunadamente para él, un bombero fuera de servicio pudo eliminar los insectos de manera segura.

Dick Van Dyke y su bello acto de solidaridad

Actor de Mary Poppins es visto en acto de solidaridad.

Se ha visto a la estrella de Mary Poppins, Dick Van Dyke, repartiendo un puñado de dinero en efectivo en la calle.

El actor, de 95 años, fue visto retirando dinero en un banco y luego entregándolo en Malibú, California, a personas que hacían cola en una organización que ayuda a los desempleados a encontrar trabajo.

Jill Biden tendrá su propio cómic

Jill Biden será la primera dama en tener un cómic.

Se está publicando un cómic sobre la nueva Primera Dama de los Estados Unidos, Jill Biden.

Ella sigue los pasos de otras personas que han tenido el honor de un cómic, incluidas Dolly Parton y la Madre Teresa.

También se lanzará un libro para colorear a juego junto con el libro cuando se publique a finales de este mes. Es parte de la serie de libros "Female Force", que se centra en mujeres que han marcado la diferencia en todo el mundo.

