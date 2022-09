Apareció la silueta de la muerte en quirófano de un hospital de Hermosillo

Un acontecimiento paranormal se vivió en un hospital de Hermosillo, Sonora, ya que apareció la silueta de la muerte en quirófano.

Para las personas escépticas un usuario de TikTok subió un video donde mostró que dentro de un quirófano se puede ver la silueta de lo que parece ser la muerte.

La Verdad Noticias ha mencionado que una de las creencias más arraigada en México es el respeto a la muerte, es así que cuando una silueta oscura se mostró en video, el usuario no pudo dejar de subir el material a su cuenta de TikTok.

Apareció la silueta de la muerte en quirófano

Impresionante fotografía donde apareció la silueta de la muerte en quirófano tras la cirugía de una mujer.

Por medio de la plataforma de TikTok un médico cirujano publicó un video en el que muestra una fotografía que un amigo suyo le envió desde Hermosillo, Sonora, en ella aparece lo que se asemeja a la tenebrosa silueta de la Muerte, también popularmente conocida como la Parca.

El médico Jorge Kawache (@jorgekawache) inicia el video diciendo "Tienen que ver la foto que me mandaron", y luego muestra la impresionante fotografía que, según menciona, fue tomada en un quirófano de Sonora luego de la cirugía de una señora.

El médico dijo que la fotografía es real por lo que aprovechó para reflexionar acerca de cómo estas situaciones cobran gran significado en su labor como como médico:

“Seas creyente o no creyente de los fantasmas y de todo ese plano que nos rodea... Yo te dejo una reflexión: Todos los cirujanos, al momento de entrar a un quirófano tenemos una pelea constante con la muerte... Tenemos una pelea para devolverle la salud a las personas. A veces ganamos, a veces perdemos…”.

Jorge Kawache dijo: “sin importar qué tan buen o mal cirujano sea alguien, la muerte siempre forma parte de su labor y siempre está ahí presente”

Foto de la muerte

El médico Jorge Kawach cuenta que los cirujanos “veces se puede hacer un trato con ella, a veces le ganan, a veces se entienden con ella y hay otras veces que no”.

Cómo apareció la silueta de la muerte en quirófano, Jorge Kawach aprovechó y reflecciona sobre sus vivencias en el hospital en el video viral de TikTok.

“Hay pacientes que desgraciadamente se mueren cuando no debieron hacerlo, y hay pacientes que aunque estén... lo más complicado del mundo, y salimos a decirles a sus familiares que no tienen pronóstico, no tienen ninguna esperanza de vida, la parca no se los lleva y se quedan aquí con nosotros" Kawach.

Reacciones al video donde apareció la silueta de la muerte en quirófano

“Wow Sale clarísima”

“yo tratando de descifrar q es lo del frasco y de repente me espanto y quedo”

“Yo soy enfermera, he visto morir a muchos pacientes y de verdad se siente cuando la muerte llega, es algo difícil de explicar, pero es real”

“Les juro por Dios por mi vida y la de mis hijos que yo internada con eclampsia acabada de dar a luz la vi así como está esa foto un poco más alta”

“Es impresionante lo clara y definida que se ve la imagen !!”

“Uy! estaba a la espera. Ella no es mala , solo cumple su objetivo, ayudar a las almas a trascender”

“Sin importar si eres o no creyente de todo lo que va más allá de lo comprobable, podrás juzgar la imagen por ti mismo”, dijo el médico en cuanto a que apareció la silueta de la muerte en quirófano.

