Aparecen enormes gusanos en sopa instantánea, ‘parecían masa’ dijo la afectada

Las redes sociales no solo son un medio para divertirse, también ha sido usado para reportar y exponer desagradables sucesos, como el que le ocurrió a una joven. Aparecen enormes gusanos en sopa instantánea.

La encargada de dar a conocer la situación ha sido la usuaria @mel0dylls quien mostró mediante TikTok lo que halló en su alimento.

@mel0dylls narró el incómodo momento que vivieron su amiga y ella cuando estaban comiendo la sopa instantánea.

“Mi amiga empezó a ver cosas extrañas en la sopa. La revisó y vio que el condimento estaba como una masita gelatinosa”.

Luego fue que comenzaron a ver con detalle y eran larvas: “Pensamos que solo sería una o dos, pero terminaron siendo demasiadas”. Incluso, ambas “colamos la sopa (Maruchan) y seguían saliendo más”.

Las afectadas decidieron mandar su reclamo a la empresa, pero aún no obtuvieron una respuesta dijeron: “Mandamos a la cuenta de Maruchan. No sé si contesten, pero sinceramente quisiera saber si esto es muy frecuente (...) Me encantan estas sopas y es la primera vez que me pasa”, señaló la joven.

Tras el video donde aparecen gusanos en sopa instantánea se dieron varios comentarios.

El relato de @mel0dylls generó diversas opiniones. Uno de los comentarios fue “que no es larva de mosca, creo que son gusanos de harina. Lo más probable es que no sea por la empresa, sino por el lugar donde compraste”.

Otra usuaria respaldó el reclamo de la mujer, pues “porque yo y mi hermana compramos una y si tenía gusanitos y la tiramos y nunca se volvió a comer eso en casa”, es evidente que el video donde aparecen enormes gusanos en sopa instantánea causó conmoción.

