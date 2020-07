Aparece #LadyMaquillaje tras negarse a usar cubrebocas para no arruinar su imagen.

Aunque en diversas partes del mundo, principalmente los lugres de habla inglesa, la palabra “Lady” es utilizada para referir algún título de la realeza, o para distinguir a una mujer de clase acomodada, en nuestro querido México esa palabra significa todo lo opuesto.

Con el paso del tiempo estas “Ladys” han se han hecho de la cotidianidad mexicana, y ahora una nueva surge en redes sociales y fue bautizada como #LadyMaquillaje tras negarse rotundamente a usar correctamente el cubrebocas bajo el pretexto de que su maquillaje podría ser estropeado.

Así como lo lees, incluso a la mujer no le importó que más tarde la institución a la que quería ingresar le hablara a la policía por negarse a usar el cubrebocas como es debido. Dejando en evidencia que a ella le queda aquella vieja máxima que reza: “Antes muerta que sencilla”.

#LadyMaquillaje no quiere usar cubrebocas y se hace viral

Resulta que #LadyMaquillaje intentó entrar a un hospital en el municipio de Santiago Papasquiaro en Durango, no obstante, su cubrebocas estaba mal colocado, pues su nariz estaba completamente descubierta, cosa que muchas personas hacen, no solamente ella.

Vestida con unos jeans rasgados, una blusa negra y botas con tacón alto, aunado a su cubrebocas mal colocado, la ahora bautizada en redes como #LadyMaquillaje, incluso también se negó a que la sanitizaran, por si fuera poco. Ambas medidas, necesarias para prevenir el contagio y propagación del mortal COVID-19.

En el video viral se escucha decir a la nueva “Lady” viral: “Si le vas a llamar a la policía, háblale, no estoy haciendo nada malo, el spray no me lo vas a echar porque me vas arruinar la pintura. ¿Cómo la hacen de emoción, no?”.

VIDEO AQUÍ:

Por esta razón, los internautas no tardaron en demostrar su indignación y bautizaron a la fémina como #LadyMaquillaje, dando el nacimiento de otra denominada “Lady”, que tanto abundan en nuestro país.