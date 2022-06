Apagón desató los memes, la península de Yucatán se queda sin “luz”

Apagón desató los memes. En La Verdad Noticias te contamos qué pasó. Gustavo casi choca cuando el semáforo dejó de funcionar, hizo coraje pero no tenía idea de lo que ocurría, al llegar a su trabajo alrededor de las 8:50 de la mañana supo que no había energía eléctrica.

En otro punto Lucía “facebooqueaba” cuando de pronto el “Face” comenzó a fallar por lo que revisó su celular y notó que no tenía señal, revisó en casa y no había luz.

Apagón desató los memes

Memes por el apagón de la Península de Yucatán.

El problema, no había energía eléctrica en la Península de Yucatán y los usuarios no podían comunicarse siquiera con sus familiares porque también se dieron problemas con el servicio de telefonía.

Tras casi una hora sin “luz” el apagón desató los memes, y se vuelve a probar que los mexicanos le sacan el lado chistoso de las desgracias.

Memes por el corte de energía eléctrica.

Y es que sin duda se dio un caos, los semáforos no servían, no había señal, los WhatsApp no se enviaban, ni los SMS salían, el internet se fue y nadie podía comunicarse. Pero los memes no faltaron.

Algunos comentarios fueron:

“Ya se confundieron con los cables, los cortaron todos”

“Mty sin agua y la península sin luz, no es un buen día para ser mexicano”

“ Hay un apagón en la península de Yucatán. Me imagino se quemó un pastizal en Tamaulipas”

¿Qué generó el apagón de la Península de Yucatán?

El apagón generó varios memes y reclamos.

De acuerdo a algunos mensajes de texto que usuarios enviaron a la CFE, se trató de una sobrecarga, sin embargo, el comunicado oficial dijo que el suministro de energía eléctrica se vio interrumpido a las 8:32 horas del 22 de junio.

Memes por el corte de energía eléctrica.

En ese momento los usuarios comenzaron hacer llamadas de reporte donde se les informaba que la energía podría volver de 8 a 12 horas, sin embargo, muchos pudieron recuperarla en una hora aproximadamente; momento en que el apagón desata los memes, los cuales se hicieron viral.

