Andra Escamilla, la “compañere”, pierde su cuenta de TikTok otra vez

Andra Escamilla, la persona que el año pasado fue tendencia en redes sociales por el video en el que pedía que le llamaran “compañere”, ha vuelto a trascender en redes sociales, pero esta vez no por el lenguaje inclusivo, sino porque perdió su cuenta de TikTok por segunda vez.

En un video que subió a su cuenta secundaria dentro de la red social, Andra informó a sus seguidores que le habían bajado la cuenta principal sin motivo alguno, por lo que pidió ayuda para recuperarla.

Cabe señalar que la cuenta de Andra Escamilla ya había sido eliminada por TikTok debido a que intentó difundir una versión errónea de la lengua de señas mexicana para volverla más “incluyente”, lo que le valió críticas por montón.

Andra Escamilla vs TikTok

Andra Escamilla pidió ayuda para recuperar su cuenta de TikTok.

“Hola, ¿cómo están? Aquí Andra. Este es un video un poco SOS, porque me tiraron la cuenta de TikTok de nuevo de @andra_milla”, dijo Andra en su video.

“Mi último video fue sobre cómo quiero trabajar en una cafetería. Así que no entiendo por qué me suspendieron la cuenta”, explicó Andra, quien no se identifica ni con el género masculino ni el femenino.

Andra pide apoyo a sus seguidores para convencer a TikTok de reconsiderar su decisión, pues asegura que se trata de un malentendido de la plataforma.

“Quería pedirles su ayudita para que vayan a su cuenta y le manden un correo a TikTok. Escríbanles en Facebook y en Twitter que por favor me regresen mi cuenta, porque yo no infringí ninguna norma de TikTok. Si pudieran hacerlo, sería de mucha ayuda. Compartan por favor. Muchas gracias”, concluyó en su mensaje.

¿Quién es Andra Escamilla?

Andra pasó a ser una celebridad luego de defender su identidad.

Andra Escamilla es una estudiante de animación conocida en redes como Andra Milla. Luego de hacerse viral por el video en el que defendía el lenguaje inclusivo, Andra se ha dedicado a difundir información sobre el tema en las redes.

Uno de los momentos más tensos del 2021 fue cuando una piñatería de Reynosa creó una piñata de “compañere”, lo que posteriormente fue causante de una demanda por parte de Andra, quien se considera una persona no binaria.

