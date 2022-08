Amigos se casan, habían jurado casarse si en 10 años seguían solteros

En esta ocasión, La Verdad Noticias trae una historia de amor bastante peculiar y es que un par de amigos se casan, esto porque cumplieron su promesa de casarse si en 10 años seguían solteros.

La historia que hoy contaremos fue subida por la usuaria de TikTok, Génesis Cueva, donde compartió por medio de un video cómo fue que se comprometió con su mejor amigo, a los 15 años.

En aquellos años se propusieron casarse, claro que esto venía incluido con una “clausual”, por decirlo así.

Amigos se casan para cumplir promesa

Luego de estar solteros por 10 años, estos amigos se casan.

Génesis relató: “Todo comenzó en 2008, cuando recién entré al colegio y me senté cerca de la puerta, fue cuando lo vi entrar con sus amigos y de ahí le pregunté a mi amiga por su nombre porque me pareció bonito, y ella me respondió que se llamaba Giovanni”.

Luego de ello fueron presentados y comenzaron a ser amigos.

"Después de varias semanas nos hicimos muy buenos amigos, salimos al recreo juntos, comíamos juntos, pasábamos de arriba para abajo siempre juntos", contó Génesis..

De hecho, la chica cuenta que quiso darle "celos" a su mejor amigo y comenzó a salir con otro joven, dicha relación terminó mal, y con quien recibió consuelo fue con Giovanni.

Pero como toda historia, algo tiene que pasar y la relación entre ambos se quebrantó, hasta que cambiaron de escuelas para continuar sus estudios.

"Fui a derramar mis lágrimas con mi amiguito donde él me aconsejaba, me mimaba, me cuidaba en todo, pero desde que pasamos a quinto curso fue en picada nuestra relación, luego de que él empezara a salir con una muchacha", explicó.

Reencuentro

En la universidad fue donde se reencontraron y decidieron retomar su amistad. En ese momento Génesis terminó una relación que mantenía con otro hombre, por lo que comenzó a enviarle indirectas a Giovanni, algo que el hombre no entendía.

"Yo lo abrazaba y me acercaba pero él se alejaba, entonces pensé 'no le gusto, nunca le gusté', y lo dejé de buscar".

Inicia su relación

Unos amigos se casan luego que ambos confesaran lo que sentían.

Antes que iniciara la pandemia se volvieron a ver y le confesó lo que sentía por él, pero Giovanni se quedó sin palabras.

"A las dos de la mañana Giovanni me llama y me pidió que saliera de mi casa a hablar, en su carro me confesó que le gustaba pero que tenía miedo a perderme", dijo.

Tras vivir juntos, decidieron comprometerse: "A veces pedimos un buen hombre y cuando Dios nos manda un buen hombre decidimos llamarlo mejor amigo", escribió Génesis en la red social. Esto luego de revelar su historia de cómo amigos se casan.

