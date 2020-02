Amigos le regalan ropa, zapatos y equipo de fútbol a niño huérfano VIRAL

Hoy te traemos una hermosa historia la cual comenzó a circular en redes sociales ya que se hizo viral, esta habla de un niño que quedó huerfano hace algunos años donde su madre murió y su familia ha estado luchando para pagar las facturas, por lo que el chico de preparatoria había usado la misma ropa y zapatos todos los días, fue así que sus amigos decidieron ayudarlo y le tuvieron una gran sorpresa.

Niño huerfano recibe regalos de sus amigos de escuela y se hace viral

Sus amigos de clase se organizaron para brindarle una gran sorpresa, ellos juntaron dinero para que en su cumpleaños le pudieran regalar zapatos, ropa y equipo de fútbol nuevos, ya que le encanta jugar, y es su principal motivación para distraerse, pero a falta de recursos no lo hacia, de ahora en adelante no tendrá ningún pretexto para no practicar fútbol.

El niño se llama Dylan y dicen todos sus amigos que es muy buena persona y no se mete con nadie, un compañero de él confesó en instagram que él es un chico muy lindo y querido por todos en la escuela, por lo que consideraron que sería un buen gesto regalarle cosas que él necesitaba y que lo fuera a hacer muy feliz, entonces para su cumpleaños le tendieron la sorpresa que lo hizo muy feliz, así lo demuestra en el material que comparten en la red social de Instagram.

Otro amigo de Dylan hizo el comentario de que aparte de jugar fútbol, también ama participar en los juegos de basquetbol, donde no le tiene miedo a nada y es muy bueno jugando. La noticia de su sorpresa con regalos en internet se hizo viral, después de todo eso más personas quieren apoyar al niño pagandole algunas cuentas y así poder salir adelante en la escuela.

La gente al ver la buena respuesta, no dudo ni un momento en seguir apoyando a Dylan, esta historia llegó al corazón de muchas personas por el simple hecho de que el niño es muy buena persona y nada lo detiene para seguir adelante.

