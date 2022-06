“Amanecimos barvos” joven expone a su ex jefe y lo tunden en redes

En las redes sociales se ha vuelto muy “común” ver este tipo de situaciones, en la que los jefes abusan de su autoridad y maltratan a sus empleados,como el caso de una joven quien no perdió la oportunidad de exponer el maltrato que recibía en su trabajo.

La joven expuso en Twitter el mensaje que recibió de su jefe en el que se lee:“la próxima vez que te pida algo, lo haces, mientras cobres un sueldo por ello”, a lo que la mujer le contesta:“afortunadamente, ya renuncié. Mañana entrego todo”.

El tuit recibió más de 11 mil likes, más de 400 retweets y se ha compartido en más de 160 cuentas y desató una conversación entre internautas, quienes también aprovecharon para tundir al ex jefe con comentarios y burlas, además de compartir sus experiencias y exhibir a sus jefes.

Desahogo de internautas

Internautas aprovecharon a explicar sus experiencias

Siguiendo con el comentario de la joven, muchos internautas comentaron sus recientes despidos o renuncias, dejando ver que muchas veces el ambiente que propician los jefes, son los factores principales por los que los empleados, deciden irse.

Un usuario de nombre salvador externó: “Yo renuncie después de aguantar a un jefe prepotente y bipolar por un par de años, lo gracioso que los de Rrhh le pidieron el ok para transferirme a otro departamento y el dijo que No... Uno renuncia por el jefe y no por la empresa”.

Asimismo, yulius compartió su experiencia: “Una vez renuncie de un trabajo que llevaba 5años laborando,cuando fui a r.h. a renunciar me dijeron que debía avisar 1 semana anticipada y no podía hacer esas cosas,los que tienen esos cargos "altos normalmente no quieren cargar con la responsabilidad de sus labores”.

Ola de despidos y renuncias

Entre las razones de renuncia, se encuentra el ambiente laboral

Recientes estudios han demostrado que a raíz de la pandemia muchos trabajadores, prefieren priorizar su salud mental y estabilidad emocional antes que verse en situaciones de maltrato y explotación, según la información consultada por La Verdad Noticas.

Por otro lado, una encuesta realizada en 2020, reveló que las tres principales razones por las que los trabajadores mexicanos renuncian suelen ser:

Insatisfacción salarial

Falta de oportunidades de crecimiento

Un mal ambiente laboral

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.