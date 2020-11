Alumnos usan falda en escuela de España para apoyar a un compañero discriminado

Un video que en estos momentos está siendo viral en redes, es el apoyo de miles de estudiantes, hombres en España, hacia uno de sus compañeros que fue discriminado por denunciar actos machistas y esto causó que los alumnos acudieron a su escuela con falda para apoyar además al feminismo.

El video fue difundido en Tiktok y esto más que un video viral o ser famoso, los responsables lo hicieron con la intención de mostrar su apoyo al joven estudiante y que los jóvenes repliquen esta acción, se supo que en estos momentos la grabación original lleva millones de reproducciones en dicha red social.

Apoyo al feminismo y desacuerdo al machismo en España

La Verdad Noticias logró saber que todo inició cuando un adolescente al norte de España, se propuso llevar a cabo una pequeña acción para mostrar su compromiso con el feminismo, por ello es que un día acudió acudir a al escuela con falda, pero la sorpresa llegó, cuando en medio de una clase su profesor lo sacó del aula para llevarlo al psicólogo.

El joven declaró, "no me pongo ningún género, y si me tengo que poner, soy un tío", esto dijo en sus redes sociales, en la que hacía hincapié en que se había puesto falda porque le apetecía, se supo que el alumno de España y de nombre Mikel acabó siendo castigado, no así otras compañeras de clase que habían acudido con la misma prenda de ropa.

Mikel ya es viral en Tiktok por esta acción

Por este motivo, el movimiento en redes comenzó en toda España que se ha hecho visible a través de TikTok, bajo el 'hashtag' #4noviembre y que hasta el momento ya son miles de videos mostrando a chicos y chicas en sus centros escolares con faldas para reclamar que ninguna prenda de ropa tiene género.

Por último, se sabe que hoy jueves 5 de noviembre, siguen apareciendo videos mostrando a decenas de muchachos con falda, unos al son de la música y otros simplemente gritando su apoyo a Mikel y su desprecio a la decisión del profesor y de la institución en la que él joven afectado estudia en España.