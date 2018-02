Alumnos confunden raticida con frituras y ¡lo comen!

Una maestra de la primaria 'Hermanos Serdán', ubicada en el barrio de Fundadores, en Chimalhuacán, dejó por descuido en una mesa de los salones una bolsa de raticida; dos menores la ingirieron.

Según, Fernando y Leticia, de 7 años, de segundo grado, comieron el veneno que dejó la profesora en la mesa porque pensaron que se trataba de frituras.

Hasta ahora se ha reportado que los alumnos están estables y se mantienen en vigilancia en el hospital general de dicho municipio; se encuentran viendo si no se les presenta cuadros de sangrado.

'Los dos estudiantes de la escuela se encuentran actualmente estables, se mantienen en vigilancia en este hospital para darles un seguimiento, en sus tiempos de coagulación para ver que no haya algún cambio en esto, que no presenten cuadros de sangrado que es lo que se podría esperar de la sustancia que ingirieron', explicó el director del hospital, Hermann Gorg.

En el plantel hay hermetismo por parte de las autoridades de la escuela, lo que mantiene preocupados a los padres de familia.

'Las autoridades de la escuela no nos dicen nada, yo me enteré por las noticias en internet, entonces es lo que me preocupa, como tal, (que) ellos no hayan salido a darnos una explicación de lo que pasa', dijo Nancy Robles, madre de familia.