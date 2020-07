Alumno pide doblar su ropa durante clase virtual porque si no le ‘pegan’ (VIDEO)

Alumno pide doblar su ropa durante clase virtual porque si no le ‘pegan’

A través de Tik Tok se compartió un video viral que ha causado miles de carcajadas en las principales redes sociales. Se trata de la curiosa petición que le hizo un joven a su maestra durante una clase virtual: poder doblar la ropa. Como era de esperarse las imágenes rápidamente se volvieron tendencia.

Miles de usuarios en Tik Tok no han parado de reír al ver el reciente clip viral que muestra la cómica escena que protagonizó el muchacho en medio de su clase virtual. Él pidió permiso a su profesora para poder doblar su ropa mientras oye la lección, pues, de no hacerlo, su mamá le tenía preparado un ‘duro castigo’.

La implementación de las clases virtuales, como nueva modalidad de estudio ante la llegada del nuevo coronavirus Covid-19, ha hecho que, tanto alumnos como profesores, tengan que adaptarse a llevar lecciones desde de casa, mientras continúan con sus labores cotidianas.

Esto fue lo que ocurrió con este muchacho, quien, como muchos, tiene otras obligaciones aparte de estudiar. Mantener su cuarto limpio y la ropa ordenada es otra de las responsabilidades con las que debe cumplir. Es por ello que optó por aprovechar el tiempo de clase y así cumplir con sus otros deberes.

Todo ocurrió en México, pero gracias a las redes sociales, el divertido momento se hizo viral en varios países. Tal como se muestra en el extracto del clip, la maestra dictaba clases de Historia y hablaba de Hitler, pero el muchacho interrumpe su exposición para hacer una peculiar pregunta.

El joven dobló su ropa en plena clase virtual

“Profesora, ¿puedo doblar mi ropa? Es que después me regañan y me pegan”, dijo el alumno. Sus compañeros no pudieron aguantar la risa y se observa cómo todos empiezan a soltar carcajadas por su acción. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la singular respuesta de su profesora.

Alumno pide permiso para doblar su ropa durante clase virtual �� pic.twitter.com/1iXA89gMib — V E R D A D (@ErgoProxy95) July 17, 2020

“Vaya, vaya a doblar la ropa”, le respondió la docente, volviendo esta escena una de las más cómicas en las redes. El clip de la clase virtual cuenta con más de 300.000 reproducciones y otros miles de comentarios que lo han convertido en uno de los videos más vistos de las últimas semanas en Tik Tok.