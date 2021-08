Alumno de Derecho enfrenta a maestro en plena clase virtual

No cabe duda que las clases virtuales nos han regalado varias escenas y momentos que se han vuelto virales en redes sociales, tal es el caso de un alumno de Derecho que decidió confrontar a su maestro en plena clase virtual.

La escena fue compartida por un usuario en Twitter, en la cual se observa a un estudiante de la carrera de Derecho, identificado como Alex García, quien hace un reclamo a su profesor al acusarlo de ejercer "demasiada presión" en sus clases.

En este nuevo video viral se observa el momento en el que el alumno toma la palabra y protesta en contra de su maestro por la forma en la que lleva la clase, a pesar de que la materia comenzó hace apenas una semana.

El alumno enfrentó a su maestro

El joven asegura que es un estudiante muy aplicado y que sus compañeros pueden confirmarlo, sin embargo, señala que no le gusta la presión que impone el profesor y que incluso no puede ni pensar claramente.

"Ejerce demasiada presión y eso que apenas llevo una semana de conocerlo, y quien me conoce de aquí sabe que soy muy buen alumno y que soy muy participativo, en serio que son muchas ventajas, pero con usted no puedo", comenta.

El estudiante añadió que simplemente no se sentía cómodo en la clase. "Su manera de llevar la clase no me gusta, no me agrada, o sea, la verdad no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace", señala. Y agregó: "No puedo pensar, neta, me deja en blanco".

El maestro no podía creer lo sucedido

El alumno defendió su punto ante el profesor.

Tras las palabras del frustrado estudiante, el profesor no supo de qué manera reaccionar y se quedó perplejo con cara de asombro, pero en ningún momento se mostró molesto. De hecho enfrentó al joven.

"Es que no acepta la presión, tú quieres que nadie te pregunte", dijo el maestro en defensa de su actitud, a lo que el joven aseguró: "No, y de hecho me gustan mucho los profes estrictos", sentenció el estudiante de Derecho..

