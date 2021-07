Albañil de Honduras se vuelve viral por pedirle matrimonio a su novia

Un albañil de Honduras llamado Esdras, se volvió viral en las redes sociales luego de proponer matrimonio a su novia con ayuda de sus compañeros de la obra, quienes lo ayudaron a sortear los gastos para poder pedir la mano de su pareja.

“Mi amigo me hizo una petición: me quiero casar, pero no tengo recursos para hacerlo, y todos le apoyamos para la propuesta”, decía el joven en el video frente a su novia antes de darle la gran sorpresa.

De acuerdo con información publicada por el portal Milenio y retomada por La Verdad Noticias, entre todos los trabajadores pudieron lograr la sorpresa y organizaron la romántica propuesta de matrimonio.

El albañil y su pareja se volvieron virales

Todos dejaron por un momento su trabajo a un lado e hicieron llegar a la novia al lugar para presenciar tal declaración de amor, la cual fue todo un momento lleno de romanticismo y que pronto se volvió viral en las redes sociales.

La pareja de Esdras llegó a la obra, en la que recibió un ramo de flores y con mariachis. Ella aceptó la propuesta de matrimonio con lágrimas en los ojos y besó a albañil frente a todos compañeros.

El autor del video aseguró que esto lo hacía porque le recordaba la vez que buscaba casarse y no tenía el dinero, que por ello se había demorado en su momento. La pareja se sintió plenamente feliz después de la propuesta.

¿Cómo se pide un compromiso?

La pedida de mano es una tradición súper característica de nuestro país, que forma parte del protocolo de la boda y viene justo después de haberle pedido matrimonio a tu prometida, tal como lo hizo Esdras.

El momento de la pedida de mano de el albañil y su pareja sigue siendo replicada por miles de usuarios en las redes sociales, quienes mandaron sus mejores deseos para el futuro matrimonio de estos dos enamorados.

