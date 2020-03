Adorable Gecko "SONRIENTE" tiene su Mini-Me y se hace VIRAL con sus fotos

Kohaku es un gecko leopardo de 6 años que vive en Japón. En 2017, llamó la atención en todo el mundo por sus sonrisas felices después de obtener un gecko de juguete que se parecía exactamente a él. No está claro si Kohaku entiende que su nuevo amigo es real o no, pero tal vez no importa. El simple hecho es que ahora son mejores amigos. Mientras tanto, el mundo simplemente no puede superar las reacciones adorablemente encantadas del gecko.

Los dos mejores amigos juegan juntos y se abrazan, y las sonrisas felices de Kohaku son para morirse. Claro, su amigo podría ser un juguete de plástico, pero es real para él. Por cierto, Kohaku tiene una cuenta de Instagram con 31,000 seguidores. Aparentemente, todo lo que tienes que hacer para conseguir seguidores en las redes sociales es ser un animal adorable. Y Kohaku y su mini-yo ciertamente cumplían los requisitos.

El dúo ganó atención internacional después de que un usuario de Twitter llamado Taylor Nicole Dean compartiera algunas fotos de ellos en mayo de 2017. "Miren cuán feliz está este pequeño gecko con su juguete gecko", fue todo lo que dijo, pero fue suficiente: Kohaku y su compañero se volvió viral. Por cierto, hay información más importante: el nombre del juguete es Chinmari, y aunque el dueño de Kohaku ha sido inundado con solicitudes para compartir dónde lo encontraron, dicen que proviene de una máquina expendedora en Japón. Por lo tanto, no sabrían dónde encontrar uno similar por segunda vez.

Resulta que Chinmari podría ser el compañero perfecto para Kohaku por más de una razón: los geckos leopardo pueden ser bastante territoriales, lo que significa que dos machos a menudo lucharán si están en el mismo recinto. Los problemas también surgen incluso si dos geckos contenidos juntos son sexos diferentes. Entonces, la mejor opción es darle a los geckos leopardo su propio espacio. Con Chinmari, Kohaku está seguro y saludable, ¡pero aún tiene un amigo!

La gente de todo el mundo se ha convertido en fanática de estos amigos gecko. "¿Cómo está lidiando con su nueva fama?" preguntó un usuario poco después de que el adorable reptil se volviera viral. Claramente, la respuesta es "muy bien", ya que Kohaku ha estado feliz de tomar muchas fotos, algunas con una gran sonrisa, otras con la lengua fuera o incluso guiñando un ojo a la cámara.

"Estos resistentes saurios vienen en una variedad de colores, patrones y tamaños", dice un extracto de Reptiles Magazine. "Esta es una gran especie para el hogar. Imagine un lagarto que pueda vocalizar y lavarse un ojo con la lengua sin ningún problema". . Hay un dinosaurio amigable en este pequeño paquete ".

No todos se referirían a Kohaku como un dinosaurio, pero una cosa es segura: ¡seguro que es amigable! Con todas las noticias negativas y estresantes del mundo, es agradable sentarse a veces y disfrutar de las cosas pequeñas, como un gecko con su juguete. COMPARTE esto con tus amigos y familiares.

