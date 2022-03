Adolescentes ucranianos roban un tanque ruso y se van de paseo (VIDEO)

Jóvenes ucranianos roban un tanque ruso y se van de paseo (VIDEO)

Un grupo de jóvenes ucranianos robó un tanque ruso y lo condujo por un campo, según un video viral no verificado que circula en redes sociales.

En el clip, que no ha sido fechado ni localizado pero que comenzó a circular hoy en los canales ucranianos de Telegram, se puede ver a un hombre conduciendo el vehículo blindado.

Sonríe mientras el tanque avanza mientras su pasajero grita y se ríe de alegría. Luego, el video viral muestra una vista desde la parte superior del tanque, que muestra el vehículo conduciendo por el campo fangoso.

Según una traducción, el hombre dice: "Robamos un APC de los rusos. ¡Vamos! ¡Vamos, mientras nadie nos dispara! ¡Mira, un periscopio!, ¡Robamos un BTR! ¡Estamos rodando!".

Ukrainian teenagers stole a Russian tank! pic.twitter.com/2uxhjO3TsL — Dallas (@59dallas) March 23, 2022

Ciudadanos ucranianos requisando vehículos militares rusos ha sido uno de los aspectos un poco más alegres de la guerra hasta ahora.

Apenas dos días después de que las fuerzas invasoras entraran en Ucrania , un granjero que conducía un tractor fue filmado "robando" un enorme vehículo blindado ruso.

El video mostraba un tractor remolcando el tanque por una carretera mientras un hombre lo persigue desesperadamente.

El ex oficial del ejército, Johnny Mercer, parlamentario conservador de Plymouth Moor View, compartió las imágenes en Twitter diciendo: "No soy un experto, pero la invasión no parece estar yendo particularmente bien".

Varios días después, un video diferente mostró un tractor tirando de lo que parece ser un sistema de misiles tierra-aire.

El vehículo lucía algunas municiones serias.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, los agricultores también han desempeñado su papel cuando se trata de mostrar desafío a los ocupantes rusos.

Un grupo de trabajadores agrícolas de la ciudad portuaria sureña de Kherson salió a la calle la semana pasada en un convoy de tractores.

Los pueblos y aldeas de la región de Kherson han sido ocupados por las fuerzas rusas desde los primeros días de la guerra.

A pesar de estar bajo el control del enemigo, los agricultores locales arriesgaron sus vidas para dar la apariencia de unidad y se han negado a abandonar su trabajo.

Se filmó a los agricultores del distrito de Chulakivka haciendo sonar sus bocinas mientras se dirigían a trabajar en tractores y fumigadores, que muestran con orgullo banderas de Ucrania.

