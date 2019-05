Adolescentes bailan "Payaso de Rodeo" con pasos de FORTNITE (VIDEO VIRAL)

Un grupo de adolescentes se pusieron de acuerdo para bailar en una explanada el famoso y tradicional "Payaso de Rodeo", pero con un toque de 'Millennials'... Incluyeron pasos de Fortnite; mira el divertido video viral.

El giro fue drástico, porque se trata del ingenio y creatividad que los millennials tuvieron para mezclar el ritmo de la música con los pasos de baile del famoso videojuego Fortnite, mismo que han generado tendencia en redes sociales.

Mira el video viral:

El video viral comenzó a circular en redes sociales y generó fuerte polémica, pues hubo uno que otro usuario que les recordó que los estilos de ese baile son tradicionales y con patrones a seguir; sin embargo algunos otros usuarios admiraron las habilidades de estos adolescentes para darle la vuelta a un baile que tal vez realizaron sus propios padres en algún convivio.

El video se volvió viral en Facebook, donde se compartió desde un inicio; actualmente acumula más de un millón de reproducciones y entre las reacciones que los usuarios manifestaron destacan los 'me divierte y me entriste', ya que para algunos no fue un acontecimiento gracioso.

"IMAGINEN ir a una boda o unos XV, suena la rolita, te paras bien alegre a querer bailar y en una de esas chocas con un morrito meco porque no sigue los verdaderos pasos y solo quiere hacer su m***da de fornite", "Ahora podemos entender a Thanos por esto quería eliminar a más de la mitad de la humanidad"; son algunos de los comentarios que destacan en el video viral", "Que enfado que arruinen un baile de esta forma... Mover los brazos como tontitos no es baile".