Actriz porno se pasea desnuda en bicicleta y genera polémica en redes sociales

Una mujer fue captada paseando en bicicleta completamente desnuda en una calle llena de turistas en España, según se dio a conocer un vídeo que sería parte de una filmación para una película pornográfica y las autoridades lo investigan como un delito de escándalo público.

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, admitió no haberlo visto, por lo que afirmó desconocer cuál era la actitud de la persona que lo protagonizaba.

Solo atinó a decir: “es muy complicado saber dónde está el límite de la privacidad, no privacidad, la libertad de expresión o no, quien grabó o no y, por donde circula”.