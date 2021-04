Acertijo matemático divide la opinión por su resultado “cambiante”

Es verdad que las matemáticas no son para todos, pero este nuevo reto viral ha provocado que hasta los expertos se rompan la cabeza para resolver una ecuación, esto porque en cada intento de resolverlo el resultado es diferente.

Este reto viral tomó por asalto redes sociales como Facebook, Twitter e incluso TikTok, ya que se pide a sus participantes resolver una ecuación aparentemente simple, pero que se convirtió en todo un reto.

Bajo la premisa “¿Cómo es que les sale otro resultado además de 7?”, la cuenta @lesvity en Twitter plantea el siguiente problema matemático: 6÷2(1+2). La situación de este reto es que dependiendo del método que se utilice para desarrollarlo, el resultado cambia.

Como por ejemplo el tomado en la escuela que nos enseña que hay que ordenar las operaciones. Resolver primero los paréntesis, seguir con los exponenciales, multiplicaciones, divisiones, adiciones y sustracciones.

Habiendo dicho eso, si aún no has logrado resolverlo el reto viral, te decimos cuál es la respuesta correcta y si lo has conseguido considérate un genio de las matemáticas.

Respuesta del acertijo matemático

Acertijo 6÷2(1+2).

Por el Principio PEMDAS

Se debe resolver primero (1+2), obteniendo 3 como respuesta. Posteriormente procedemos a multiplicar dicho número por 2 y al final lo dividimos por 6. Entonces, 6 ÷ 2(1+2)= 1.

Izquierda a derecha

Al resolver la ecuación del reto viral de izquierda a derecha comenzando desde el (1+2). En vez de multiplicar el 2 y el 3, se divide el 6 con el 2 para obtener 3. Luego, ese número se multiplica por sí mismo y se obtiene como respuesta 9.

Tercera opción

Alternativamente, en lugar de resolver (1 + 2), podemos distribuir el 2 exterior al 1 y 2, al que podemos acceder mediante la multiplicación de 2 y 4. Dividiendo el 6 por 2 obtenemos 3, y después de sumar el 4 tenemos 7 como respuesta final.

Pues al parecer tiene mucho que ver la forma en la que está escrita la ecuación del acertijo lógico.

Por ejemplo, si está planteado como si 6 estuviera siendo dividido por 2(1+2), obtenemos como respuesta 1; sin embargo, si está escrito como fracción 6/2, al ser multiplicado por 1+2, el orden de distribución da como resultado 9.

Como vimos la respuesta correcta estará en la manera en cómo planteamos la ecuación ahora cuéntanos en La Verdad Noticias ¿Qué respuesta obtuviste?.

