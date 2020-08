Acertijo de Tik Tok imposible de resolver por alumnos de Harvard pero si por niños

Un nuevo reto se ha vuelto viral durante las últimas horas en diversas plataformas de redes sociales, luego de que Jack Fanshawe, de 22 años, residente de Nueva York, ha propuesto a los usuarios de TikTok resolver un desconcertante acertijo, que, según él, "el 97% de los graduados de Harvard no puede resolver", mientras que la mayoría de los niños que van a la guardería dará la respuesta correcta. Hechos que sin duda despertó gran interés en todos los usuarios.

Los niños tienen una capacidad distinta a los adultos

El acertijo ha generado grandes reacciones

"Vuelvo blancos a los osos polares y le haré llorar. Hago que los chicos tengan que orinar y que las chicas se peinen. Hago que las celebridades se vean estúpidas y que las personas normales se vean como celebridades. Vuelvo los crepes marrones y hago burbujear su champán. Si me aprieta, explotaré. Si me mira, explotará", comentó Fanshawe en un video publicado en su cuenta de Tik tok, concluyendo con las palabras "Avíseme si puede resolver este acertijo".

El 97% de los alumnos de Harvard fallaron

De manera inmediata este nuevo reto se volvió tendencia y continúa destacando dentro de las noticias de hoy. Pues los internautas no tardaron en aceptar el reto y el sorprendente video viral ya superó los 10 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Las respuestas más populares, pero erróneas, fueron "agua", "presión" o "tiempo". "Me perdí en el oso polar", comentó un usuario, mientras otro bromeó: "Creo que es una zanahoria, sí".

Universidad de Harvard

Sin embargo, la respuesta correcta para este complicado reto de Tik tok resultó ser un simple "no", por ejemplo, "no, no puedo adivinar el acertijo". "No hay respuesta", señaló una persona. "Es por eso que los niños lo están haciendo bien. Mientras los estudiantes de Harvard intentan el modo difícil, los niños dicen: 'Uf, no hay respuesta'". ¿Cuáles fueron las respuestas que se te vinieron a la mente? Comparte con nosotros tu experiencia en la siguiente barra de comentarios.