Abuelitos se viralizan por andar en silla de ruedas y skate

Las redes sociales han viralizado un momento que algunos consideran un ejemplo de actitud sobre la vejez, y es que unos abuelitos se viralizan por la forma en la que salen a pasear por las calles.

El matrimonio del que hablamos en La Verdad Noticias pertenece a la comuna de Talcahuano, región del Bío Bío, estos fueron captados transitando por la calle en una silla de ruedas eléctrica que está unida a un skate.

De esta manera los dos adultos mayores se pueden transportar con facilidad.

Abuelitos se viralizan

Así pasen juntos las calles

Pablo Aedo y Verónica Aguayo, son el matrimonio que se ha viralizado desde Talcahuano, ellos fueron grabados cuando transitaban en la calle.

Fue entonces que un medio de comunicación local los ubicó y entrevistó. Don Pablo dijo “yo le dije a mi señora una vez que de alguna manera esto, a lo mejor, va a llegar a las redes sociales, pero no pensé que iba a ser para tanto”.

Aunque ocultar su sorpresa, precisó que a través de las mismas redes sociales han recibido muchos saludos y felicitaciones.

“‘Qué bonito, qué bueno que se quieran"”, afirmó don Pablo.

Por su parte, la abuelita Verónica dijo que no tiene miedo a caerse mientras se movilizan por la calle: “yo ya había practicado en el scooter, entonces ya me manejo en lo que es equilibrio”.

“Gracias a Dios no nos ha pasado nada así que seguiremos recorriendo las calles juntos, que eso es lo principal”, puntualizó Aguayo.

Matrimonio en la vejez se hace viral

Los abuelitos se viralizan por la forma en que se movilizan.

Cuando Veronica fue entrevistada dijo: “no me despego de él por nada, porque tengo que estar ahí firme (…) A veces hay partes en las que hay mucho desnivel, pero hasta ahora no nos ha pasado nada”.

Pablo y Verónica son casi recién casados ya que llevan cinco años casados, y la mujer destacó: “estamos viviendo un tiempo maravilloso como personas adultas y Dios nos juntó”.

Con respecto a la silla de ruedas y el skate, los adultos mayores explicaron que esta se concretó hace más o menos un año:

“Dejamos de salir en el auto por los tacos que se forman en la autopista y Paicaví, entonces no más tacos y empezamos a viajar en el Biotrén y creamos este sistema para transportarnos juntos”, aseveró Aedo, pero un hecho es que los abuelitos se viralizan.

