En redes sociales, se ha vuelto viral la historia de un abuelito que necesitaba una operación y a falta de dinero, terminó pagando el servicio médico con sus animales más preciados, dos gallinas. Este singular acontecimiento, conmovió hasta las lágrimas a cientos de usuarios en redes sociales.

Esto sucedió hace un par de semanas en la ciudad de Tarija, cerca de la frontera de Bolivia con Argentina y tiene como protagonistas a un adulto mayor de 80 años identificado como Pedro Quintana y al urólogo Álvaro Ramallo Zamora.

Resulta que el adulto mayor viajó alrededor de tres horas desde un pueblo para ver al médico en cuestión debido a que no podía orinar bien y fue ahí cuando se enteró que debido a su situación, debían operarlo de la próstata lo antes posible.

Abuelito no tenía dinero para pagar su cirugía

Abuelito sin dinero paga su cirugía de próstata con dos gallinas y se hace viral.

De acuerdo con medios locales, el abuelo se puso triste debido a que no contaba con el dinero suficiente para pagar la cirugía que necesitaban realizarle. Pero el doctor Ramallo, como todo un héroe sin capa, le dijo que no había que preocuparse, pues la operación correría a cargo de una fundación que cubría todos los gastos de la operación.

No obstante, Don Pedro quiso darle un detalle al doctor que estaba a punto de salvarle la vida sin recibir un solo centavo. Según lo narrado con Álvaro Ramallo, el adulto mayor regresó a su consultorio e inmediatamente le pusieron una sonda y le informaron que debían operarlo.

La Verdad Noticias informa que, para fortuna de Don Pedro, la cirugía de próstata fue todo un éxito y la cara le cambió al abuelito quien para sorpresa de todos, regresó una hora más tarde con un gallo y una gallina, los cuales le quería entregar al médico como forma de agradecimiento por todo lo que hizo por él.

“Me embargó la emoción. Se me cayeron las lágrimas de verdad de ver esta nobleza. Hace años que no veía algo yo así… me transportó al pasado y me hizo recordar a mi padre”, dijo el doctor, ya que el abuelito le recordó a su papá quien también fue urólogo en la década de los 60 y murió hace 11 años exactamente.

