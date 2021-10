Abuelito se hace viral por cantar como Pedro Infante en un tianguis de la CDMX

Pedro Infante ha sido uno de los ídolos más importantes que habido en México, el cantante y actor marcó una era en el cine de oro mexicano, y por ello tienen millones de seguidores a una varios años de haber fallecido, tal es el caso de un abuelito en la Ciudad de México, quién se ganó el corazón de público por imitarlo.

Han pasado ya 64 años de la muerte de Pedro Infante, la cual tuvo lugar en 1957 en Mérida Yucatán,.

De hecho, se había rumorado que el propio Pedro sabía que iba a morir en un accidente de avión, sin embargo, la pérdida del ídolo de Guamúchil no ha dejado de doler.

¿Quién es el abuelito que cantaba como Pedro Infante?

Han pasado 64 años de su muerte

Alrededor de los años han habido muchas personas que se dedican a imitar a Pedro Infante, y recientemente en un tianguis en la Ciudad de México un hombre de la tercera edad demostró tener el don de una voz similar al cantante de Amorcito Corazón.

“Pedro Infante no ha muerto, aquí la prueba. Apoyemos el talento“, dice el video compartido en Tik Tok.

El abuelito genera comentarios divididos

El señor se volvió viral por su manera de cantar

Hay quienes consideran que el hombre, de quien no se conoce su identidad, no se parece en nada al cantante de La calandria (Canción de Pedro Infante), mientras que otros no podían dejar de destacar lo similar que es su voz.

Y es que, verdaderamente no se parecen en nada si se habla de lo físico, pero es innegable que el abuelito de la Ciudad de México tiene una personalidad muy similar.

