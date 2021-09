Abuelito perdió los ahorros de su vida, los depositó a un cuenta equivocada

En Australia un abuelito perdió los ahorros de su vida, los cuales daban la suma de millón y medio de pesos, esto luego que intentará trasladar su casa a un nuevo terreno, para lo cual decidió contratar una empresa de mudanza, pero al hacer el depósito correspondiente se equivocó de número de cuenta.

Como es de esperarse, el abuelito australiano junto con su nieta, hicieron todo lo posible por recuperar el dinero, pero resulta que al desconocido le pareció bien no devolverle el dinero.

Abuelito perdió los ahorros de su vida

La persona que los recibe se niega a devolverle el dinero.

“Es todo el dinero que tenía para mi jubilación. Ahora tendría que vender mi casa para pagar la deuda, no es justo”, agregando: “Obviamente no estaba contento, de hecho, estaba realmente enojado porque este tipo hubiera aprovechado la oportunidad para decir: Bueno, no lo voy a devolver, mal... sea”, declaró Layton

Es evidente que para Gordon Layton y su nieta fue una situación difícil de manejar, ya que, hicieron todo lo posible por recuperar los ahorros, sin conseguirlo.

El banco no resuelve nada

Abuelito perdió los ahorros de su vida y el banco no puede hacer nada.

El anciano dijo que intentó comunicarse con el personal del banco para advertir la errónea transferencia pero la persona desconocida que recibió el depósito ya lo había retirado.

Por lo que Gordon Layton, esperando la solución del problema, demandó al desconocido que se aprovechó de la situación y el depósito. El problema es que la inmobiliaria amenazó con tomar acciones legales en contra de Gordon por la falta de pago y ahora él puede perder su hogar si el problema no se soluciona pronto.

Abuelito perdió los ahorros de su vida pero dijo: “Ellos están en todo su derecho, nosotros también queremos denunciar al banco porque estamos decepcionados de que no nos pudieron ayudar con rapidez”,.

