Abuelito festeja su cumpleaños como “El Chavo del 8” y se vuelve viral en Twitter

No cabe duda que uno de los programas infantiles en la historia de la televisión mundial fue “El Chavo del 8”, el cual traspasó fronteras y marcó la infancia de millones de niños. Por ello te presentamos una increíble historia entorno a este personaje que se ha vuelto viral.

Un tierno abuelito se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que su familia le organizará una fiesta de cumpleaños con la temática de “El Chavo del 8”, en el que también se disfrazó como el personaje de Roberto Gómez Bolaños. Hecho que destacó en las noticias de hoy.

Francisco dos Santos, originario de Brasil, se hizo famoso luego de que se viralizaron unas fotografías de su fiesta de cumpleaños número 92, en el que se veía vestido como “El Chavo”, su personaje favorito.

La nieta de dos Santos compartió las fotos

Francisco dos Santos revivió a su gran ídolo

Marcela dos Santos, la nieta de Don Francisco, se encargó de compartir las imágenes a través de redes sociales sobre la modesta pero extraordinaria fiesta de su abuelito. Festejo que se volvió tendencia en muy poco tiempo.

“Se puso de humor, se metió en el personaje. Fue realmente genial. No me lo esperaba y me gustó mucho”, dijo Leticia, una de las hijas del señor dos Santos, a un medio local que cubrió la historia.

La mujer comentó que el festejo estaba planeado para hace dos años, pero su padre prefirió celebrar su cumpleaños con una pequeña reunión familiar. Sin embargo, este año decidieron festejarlo de esta manera, ya que la pandemia del Covid-19 había afectado su estado de ánimo.

Don Francisco es un fan del “Chavo del 8”

O meu avô é o ser humano mais fofo do mundo e posso provar! Acaba de completar 92 anos e olha isso ��❤️ (sim ele é fã de Chaves e sim ele se vestiu de Chaves kkkk) pic.twitter.com/EhrHzV74JY — Xuraaaai Curaaaai (@celinhamanhaes) August 30, 2020

“Estaba muy asustado. No dormíamos. Fue tan modesto todo. Solo queríamos compartir nuestra alegría con él”, señaló la hija de dos Santos ante la fiesta que generó gran emoción en miles de aficionados a “El Chavo del Ocho”.

Te puede interesar El Chavo del 8: Por fin REVELARON quién era su madre ¡No lo creerás!

En redes sociales aplaudieron el gesto de la familia con Don Francisco, quien a pesar de sus años, disfrutó su cumpleaños como un niño y la escena se volvió viral. Cabe mencionar que al parecer no hubo invitados al festejo pero sin duda muchos quisieron estar ahí.